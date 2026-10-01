Propaganda eleitoral no rádio e na TV termina nesta quinta-feira (1º)

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Termina nesta quinta-feira, 1º, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o primeiro turno das eleições de 2026.

A partir de sexta-feira, 2, os eleitores deixam de receber as propagandas eleitorais gratuitas nas emissoras antes da votação, marcada para o próximo domingo, 4.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A propaganda começou em 28 de agosto e foi exibida de duas formas:

Programas em bloco

Inserções

As inserções são veiculadas durante a programação, entre 5h e meia-noite.

As emissoras de rádio e televisão devem reservar 70 minutos por dia para esse tipo de propaganda, com a divisão do tempo entre as candidaturas seguindo as regras da Justiça Eleitoral.

Já os programas em bloco são transmitidos em rede, em dias e horários definidos de acordo com o cargo em disputa.

Como o tempo foi distribuído?

Na disputa pela Presidência, foram previstas 980 inserções para as candidaturas. A distribuição ficou em 434 para Lula (PT), 339 para Flávio Bolsonaro (PL), 160 para Ronaldo Caiado (PSD) e 47 para Augusto Cury (Avante).

O que acontece depois do primeiro turno?

Se houver segundo turno para presidente da República ou governador, a propaganda eleitoral gratuita voltará ao rádio e à televisão entre 9 e 23 de outubro.

Nesse período, o tempo de propaganda será dividido entre os dois candidatos que disputarem cada cargo. A votação será realizada em 25 de outubro.