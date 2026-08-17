Rede social muda sistema e limita recomendações de candidatos no país

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A rede social X alterou seu sistema de recomendações no Brasil com o início do período eleitoral, neste domingo, 16. A plataforma deixou de sugerir perfis e publicações de candidatos a usuários que não os seguem.

A mudança afeta principalmente a aba “Para Você”, que apresenta publicações selecionadas automaticamente de acordo com os interesses e o comportamento de cada usuário.

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Com a nova regra, contas oficiais de candidatos registradas na Justiça Eleitoral e seus conteúdos deixam de aparecer entre as recomendações para quem não acompanha esses perfis.

Os candidatos continuam com suas contas ativas e podem publicar normalmente. A restrição está relacionada à distribuição automática do conteúdo, e não ao funcionamento dos perfis.

A medida segue uma determinação prevista na Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que estabelece regras para plataformas digitais que utilizam sistemas de recomendação durante as eleições.

A norma prevê exceção para casos de impulsionamento pago dentro das hipóteses permitidas pela legislação.

X cria filtro específico para eleições brasileiras

Para implementar a mudança, a plataforma desenvolveu o “Brazil2026ElectionFilter”, mecanismo criado para retirar das recomendações publicações vinculadas a candidatos que não sejam seguidos pelo usuário.

A partir de 16 de agosto, a legislação eleitoral brasileira exige que provedores que usam sistema de recomendação excluam das recomendações as contas oficiais de candidatas e candidatos registradas na Justiça Eleitoral e as publicações dessas contas.



No X, essas contas e seus… — Brasil 🇧🇷 (@XBR) August 14, 2026

Segundo levantamento do Metrópoles, o filtro reunia 651 contas até o momento da publicação das informações. O código utilizado pela ferramenta também foi disponibilizado publicamente pela plataforma.

Em comunicado, o X afirmou que a alteração atende às exigências da legislação eleitoral brasileira e reconheceu que a medida poderá reduzir a visibilidade e o alcance de perfis e publicações de candidatos.

Mudança provoca reação nos Estados Unidos

A decisão também provocou reação de integrantes do governo do presidente norte-americano Donald Trump. Sarah B. Rogers, subsecretária de Estado para Diplomacia Pública e Assuntos Públicos dos Estados Unidos, classificou a medida como uma forma de “censura imposta pelo Brasil”.

O episódio ocorre após um período de conflito entre o X e autoridades brasileiras. Em 2024, a plataforma chegou a ficar suspensa no país por descumprir determinações judiciais.

O serviço foi restabelecido depois que a empresa cumpriu exigências estabelecidas pela Justiça brasileira, entre elas a indicação de um representante legal no país e a manutenção da estrutura jurídica da X Brasil Internet Ltda.

Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou que as medidas eram necessárias para que a empresa se adequasse ao ordenamento jurídico brasileiro.