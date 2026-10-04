Romeu Zema vota em Araxá e segue para BH para apuração

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O candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), votou na manhã deste domingo (4), na Escola Estadual Delfim Moreira, localizada no Centro de Araxá, em Minas Gerais, por volta das 9h.

Após a votação, a previsão era de que Zema seguisse de carro para Belo Horizonte, onde acompanharia a apuração dos votos no Bar da Esquina.

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O candidato também tem uma entrevista coletiva prevista para o fim da apuração.

Zema quer privatizar Petrobras e Banco do Brasil em 6 meses, se eleito

O ex-diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante o governo Michel Temer e atual coordenador do programa econômico de Romeu Zema, Carlos da Costa, afirmou que uma eventual presidência do candidato do Partido Novo vai privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil em seis meses.

Segundo ele, que também é ex-secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade no ministério de Paulo Guedes durante a gestão de Jair Bolsonaro, com isso e com outras medidas de corte de gastos, será possível reduzir a dívida pública e viabilizar o corte de juros no Brasil.

Carlos da Costa disse, ao O Globo, que, em um eventual governo Zema, em 2027, a principal medida será um corte de gastos. Para ele, sem isso, o “país vai quebrar”. “E o Brasil não quebra só do ponto de vista público, as empresas vão quebrar e os cidadãos também, porque os juros estão muito altos”, disse.