Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

Romeu Zema vota em Araxá e segue para BH para apuração

Candidato à Presidência votou por volta das 9h

Yuri Abreu
Por
Candidato à Presidência, Romeu Zema
Candidato à Presidência, Romeu Zema - Foto: AFP
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), votou na manhã deste domingo (4), na Escola Estadual Delfim Moreira, localizada no Centro de Araxá, em Minas Gerais, por volta das 9h.

Após a votação, a previsão era de que Zema seguisse de carro para Belo Horizonte, onde acompanharia a apuração dos votos no Bar da Esquina.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O candidato também tem uma entrevista coletiva prevista para o fim da apuração.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro vence eleições no Japão e em outros países da Ásia
Flávio Bolsonaro vence eleições no Japão e em outros países da Ásia imagem

ELEIÇÕES

Helicópteros e drones reforçam segurança durante Operação Eleições na Bahia
Helicópteros e drones reforçam segurança durante Operação Eleições na Bahia imagem

ELEIÇÕES

Olívia Santana elogia estilo negociador de Jerônimo Rodrigues
Olívia Santana elogia estilo negociador de Jerônimo Rodrigues imagem

Zema quer privatizar Petrobras e Banco do Brasil em 6 meses, se eleito

O ex-diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante o governo Michel Temer e atual coordenador do programa econômico de Romeu Zema, Carlos da Costa, afirmou que uma eventual presidência do candidato do Partido Novo vai privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil em seis meses.

Segundo ele, que também é ex-secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade no ministério de Paulo Guedes durante a gestão de Jair Bolsonaro, com isso e com outras medidas de corte de gastos, será possível reduzir a dívida pública e viabilizar o corte de juros no Brasil.

Carlos da Costa disse, ao O Globo, que, em um eventual governo Zema, em 2027, a principal medida será um corte de gastos. Para ele, sem isso, o “país vai quebrar”. “E o Brasil não quebra só do ponto de vista público, as empresas vão quebrar e os cidadãos também, porque os juros estão muito altos”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições no Brasil presidência da república Romeu Zema

Relacionadas

Mais lidas