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ELEIÇÕES

Rowenna Brito reúne cerca de 200 educadores em Salvador e fortalece mobilização pela reeleição de Lula

Terceira deputada mais votada na Bahia, Rowenna apresentou estratégias para a reta final de campanha

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Rowenna Brito reúne cerca de 200 educadores em Salvador e fortalece mobilização pela reeleição de Lula
Foto: Divulgação
Eleições 2026

A deputada estadual eleita Rowenna Brito (PT) se reuniu, na noite desta segunda-feira (19), com cerca de 200 educadores de Salvador, no Comitê Central do Time de Lula, no Wet Eventos.

O encontro teve como objetivo fortalecer o engajamento da categoria em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o encontro, Rowenna destacou os avanços alcançados no governo Lula 3 e ressaltou a importância das políticas públicas implementadas pelo Governo Federal para melhoria dos indicadores educacionais, como a redução do abandono escolar e o crescimento do acesso dos estudantes da rede estadual às universidades.

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Imagem ilustrativa da imagem Rowenna Brito reúne cerca de 200 educadores em Salvador e fortalece mobilização pela reeleição de Lula
Foto: Divulgação

" A Bahia já mostrou que não quer retrocessos, reelegeu o governador Jerônimo Rodrigues e vai lutar todos os dias pela democracia, pelo projeto liderado pelo presidente Lula. Essa semana é decisiva, nós vamos aumentar o nosso engajamento, vamos pra rua virar voto até o último minuto", afirmou.

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Reforçou também a importância da participação dos educadores na mobilização política neste momento, que considera decisivo da campanha, e alertou que a Educação será uma das áreas mais afetadas caso Flávio Bolsonaro chegue ao poder.

Terceira deputada estadual mais votada na Bahia, Rowenna segue para Juazeiro nesta terça-feira (20), onde acompanha a agenda com a presença do presidente Lula, no Vale do São Francisco.

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