Rui Costa turbina campanha após receber doação de R$ 400 mil do Avante

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O candidato ao Senado, Rui Costa (PT), turbinou ainda mais a sua campanha à Casa Alta, em Brasília, após receber uma doação de R$ 400 mil do partido Avante, comandado na Bahia pelo ex-deputado Ronaldo Carletto, 1º suplente na chapa encabeçada pelo ex-ministro da Casa Civil.

A doação, via Pix, foi feita na última terça-feira, 22, e na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com mais esse aporte, Rui soma um valor total de R$ 3.743.520,93 em doações de campanha.

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Esposa de Carletto e "fiel escudeiro" também estão na lista

Além dessa doação, Rui recebeu um aporte de R$ 500 mil oriundo de Carlete de Oliveira Carletto, esposa do Ronaldo Carletto, presidente do Avante na Bahia e ex-deputado federal.

Outro doador da campanha de Rui Costa ao Senado foi o ex-vereador de Salvador e atual presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), José Gonçalves Trindade.

O gestor, que chegou a ser pré-candidato à prefeitura de Salvador, nas eleições de 2024, saiu da disputa devido a questões de saúde. Para contribuir na eleição de Rui Costa, o fiel escudeiro do petista doou um valor de R$ 50 mil.

Rui Costa detona Flávio Bolsonaro e relembra polêmica: “Tem ficha corrida”

Candidato ao Senado pela Bahia, o ex-ministro Rui Costa (PT) subiu o tom nos ataques ao senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputa a presidência da República na eleição do próximo domingo, 4.

Durante agenda em Jacobina, no sábado, 26, Rui chamou Flávio de “desqualificado”, acusando o candidato a presidente de “ter uma ficha corrida”.

O petista ainda relembrou o histórico de Flávio Bolsonaro, citando a morte do policial Adriano da Nóbrega, com quem o senador teve uma relação próxima durante anos.

“Alguém desqualificado, um criminoso, que é pior do que o pai, está disputando a presidência. Não cabe a algum baiano, algum nordestino votar naquele que não tem um currículo, tem uma ficha corrida”, disparou Rui Costa.