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ELEIÇÕES

Salvador terá transporte de graça no segundo turno; veja horários

A medida busca ampliar a oferta de ônibus e facilitar o acesso dos eleitores

Evellyn Teixeira
Por
Transporte público gratuito no segundo turno
Transporte público gratuito no segundo turno - Foto: Olga Leiria | Ag A TARDE
Eleições 2026

Os eleitores de Salvador terão transporte público gratuito no segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 25 de outubro. A medida será válida das 6h às 20h e tem como objetivo facilitar o deslocamento até os locais de votação.

A gratuidade contempla ônibus convencionais, BRT Salvador, STEC, conhecido como amarelinhos, e Elevador Lacerda.

Veja quais transportes serão gratuitos

Durante o domingo de votação, os passageiros poderão utilizar os ônibus convencionais, o BRT e os amarelinhos sem pagar passagem.

Nos ônibus convencionais, não haverá cobradores, e o embarque e o desembarque deverão ocorrer pelas portas do meio ou traseiras dos veículos.

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Frota será reforçada no domingo

Para atender à demanda de eleitores, o transporte coletivo contará com 100% da frota utilizada em dias úteis, sem a redução habitual de veículos aos domingos.

A medida busca ampliar a oferta de ônibus e facilitar o acesso dos eleitores às zonas de votação.

Elevador Lacerda terá funcionamento normal

O Elevador Lacerda também será gratuito durante o segundo turno. O equipamento funcionará normalmente, das 7h às 21h30, sem cobrança de tarifa. A gratuidade será excepcional e válida durante o domingo de votação.

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eleições 2026 Salvador transporte púbilco

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