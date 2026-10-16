ELEIÇÕES
Salvador terá transporte de graça no segundo turno; veja horários
A medida busca ampliar a oferta de ônibus e facilitar o acesso dos eleitores
Os eleitores de Salvador terão transporte público gratuito no segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 25 de outubro. A medida será válida das 6h às 20h e tem como objetivo facilitar o deslocamento até os locais de votação.
A gratuidade contempla ônibus convencionais, BRT Salvador, STEC, conhecido como amarelinhos, e Elevador Lacerda.
Veja quais transportes serão gratuitos
Durante o domingo de votação, os passageiros poderão utilizar os ônibus convencionais, o BRT e os amarelinhos sem pagar passagem.
Nos ônibus convencionais, não haverá cobradores, e o embarque e o desembarque deverão ocorrer pelas portas do meio ou traseiras dos veículos.
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Frota será reforçada no domingo
Para atender à demanda de eleitores, o transporte coletivo contará com 100% da frota utilizada em dias úteis, sem a redução habitual de veículos aos domingos.
A medida busca ampliar a oferta de ônibus e facilitar o acesso dos eleitores às zonas de votação.
Elevador Lacerda terá funcionamento normal
O Elevador Lacerda também será gratuito durante o segundo turno. O equipamento funcionará normalmente, das 7h às 21h30, sem cobrança de tarifa. A gratuidade será excepcional e válida durante o domingo de votação.