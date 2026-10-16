POLÍTICA
Após decisão contra homenagem a Flávio, Câmara suspende mudança de sede para a Barra
Legislativo municipal havia transferido sua sede para ato bolsonarista no Farol da Barra
Após a Justiça barrar a entrega do Título de Cidadão de Salvador a Flávio Bolsonaro, a Câmara Municipal de Salvador (CMS) decidiu suspender formalmente a transferência de sua sede institucional e a realização da sessão solene que seria promovida no Farol da Barra neste sábado, 17.
A medida atende ao cumprimento da decisão liminar concedida pela 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que vetou a realização da entrega da honraria ao candidato à Presidência da República no local.
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A cerimônia estava programada para ser realizada em cima de um trio elétrico durante um ato de campanha na capital baiana.
O presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), afirmou que “decisão judicial é para ser cumprida”.
Vale ressaltar que a concessão do título não foi revogada, mas a entrega não acontecerá mais amanhã (17), no Farol da Barra.