ELEIÇÕES 2026
Sem celular na urna: veja como preparar a colinha eleitoral
Justiça Eleitoral disponibiliza um modelo para impressão
A 16 dias do primeiro turno das eleições de 2026, a eleitora e o eleitor já podem preparar uma cola com os números das candidatas e dos candidatos para consultar na hora de votar.
A própria Justiça Eleitoral disponibiliza um modelo para impressão, organizado na mesma ordem em que os cargos aparecerão na urna eletrônica.
A cola evita que o eleitor precise decorar os números e pode tornar a votação mais rápida, contribuindo para reduzir as filas nas seções eleitorais.
Uso de celular é proibido
Levar o ‘papelzinho’ também é importante porque o celular não pode ser levado para a cabine de votação.
De acordo com as regras da Justiça Eleitoral, o aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora antes de o eleitor se dirigir à urna.
A regra vale também para máquinas fotográficas, filmadoras e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.
Qual é a ordem de votação?
No primeiro turno, marcado para 4 de outubro, o eleitor baiano votará em seis cargos.
A ordem abaixo é a mesma que aparece na urna eletrônica:
- Deputado federal: 4 dígitos
- Deputado estadual: 5 dígitos
- Senador (1ª vaga): 3 dígitos
- Senador (2ª vaga): 3 dígitos
- Governador: 2 dígitos
- Presidente da República: 2 dígitos
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), mais de 11 milhões de eleitores deverão escolher esses seis cargos na Bahia.
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Outras dúvidas
O TRE-BA mantém um portal específico das Eleições 2026, com informações e serviços para o eleitorado.
A página reúne, entre outros recursos, o simulador de votação, acesso ao e-Título, consulta da situação eleitoral, consulta do número do título, justificativa eleitoral e quitação de multas.