Sem celular na urna: veja como preparar a colinha eleitoral

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A 16 dias do primeiro turno das eleições de 2026, a eleitora e o eleitor já podem preparar uma cola com os números das candidatas e dos candidatos para consultar na hora de votar.

A própria Justiça Eleitoral disponibiliza um modelo para impressão, organizado na mesma ordem em que os cargos aparecerão na urna eletrônica.

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A cola evita que o eleitor precise decorar os números e pode tornar a votação mais rápida, contribuindo para reduzir as filas nas seções eleitorais.

Modelo da cola para impressão - Foto: Divulgação/TRE-BA

Uso de celular é proibido

Levar o ‘papelzinho’ também é importante porque o celular não pode ser levado para a cabine de votação.

De acordo com as regras da Justiça Eleitoral, o aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora antes de o eleitor se dirigir à urna.

A regra vale também para máquinas fotográficas, filmadoras e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.

Qual é a ordem de votação?

No primeiro turno, marcado para 4 de outubro, o eleitor baiano votará em seis cargos.

A ordem abaixo é a mesma que aparece na urna eletrônica:

Deputado federal: 4 dígitos

Deputado estadual: 5 dígitos

Senador (1ª vaga): 3 dígitos

Senador (2ª vaga): 3 dígitos

Governador: 2 dígitos

Presidente da República: 2 dígitos

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), mais de 11 milhões de eleitores deverão escolher esses seis cargos na Bahia.

Outras dúvidas

O TRE-BA mantém um portal específico das Eleições 2026, com informações e serviços para o eleitorado.

A página reúne, entre outros recursos, o simulador de votação, acesso ao e-Título, consulta da situação eleitoral, consulta do número do título, justificativa eleitoral e quitação de multas.