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ELEIÇÕES 2026

Sem celular na urna: veja como preparar a colinha eleitoral

Justiça Eleitoral disponibiliza um modelo para impressão

Ane Catarine
Por
Justiça Eleitoral permite eleitores levarem cola eleitoral para as urnas
Justiça Eleitoral permite eleitores levarem cola eleitoral para as urnas - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE
Eleições 2026

A 16 dias do primeiro turno das eleições de 2026, a eleitora e o eleitor já podem preparar uma cola com os números das candidatas e dos candidatos para consultar na hora de votar.

A própria Justiça Eleitoral disponibiliza um modelo para impressão, organizado na mesma ordem em que os cargos aparecerão na urna eletrônica.

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A cola evita que o eleitor precise decorar os números e pode tornar a votação mais rápida, contribuindo para reduzir as filas nas seções eleitorais.

Modelo da cola para impressão
Modelo da cola para impressão - Foto: Divulgação/TRE-BA

Uso de celular é proibido

Levar o ‘papelzinho’ também é importante porque o celular não pode ser levado para a cabine de votação.

De acordo com as regras da Justiça Eleitoral, o aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora antes de o eleitor se dirigir à urna.

A regra vale também para máquinas fotográficas, filmadoras e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.

Qual é a ordem de votação?

No primeiro turno, marcado para 4 de outubro, o eleitor baiano votará em seis cargos.

A ordem abaixo é a mesma que aparece na urna eletrônica:

  • Deputado federal: 4 dígitos
  • Deputado estadual: 5 dígitos
  • Senador (1ª vaga): 3 dígitos
  • Senador (2ª vaga): 3 dígitos
  • Governador: 2 dígitos
  • Presidente da República: 2 dígitos

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), mais de 11 milhões de eleitores deverão escolher esses seis cargos na Bahia.

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Outras dúvidas

O TRE-BA mantém um portal específico das Eleições 2026, com informações e serviços para o eleitorado.

A página reúne, entre outros recursos, o simulador de votação, acesso ao e-Título, consulta da situação eleitoral, consulta do número do título, justificativa eleitoral e quitação de multas.

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