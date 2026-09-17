TSE começa a enviar alertas pelo e-Título para Eleições 2026

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A duas semanas do primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a enviar, nesta quinta-feira, 17, notificações aos eleitores pelo aplicativo e-Título.

Orientações aos eleitores

Os alertas trazem informações sobre serviços eleitorais, consulta ao local de votação e combate à desinformação. O envio continuará durante todo o período eleitoral, inclusive entre o primeiro e o segundo turnos.





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Consulte o local de votação

O TSE recomenda que os eleitores verifiquem antecipadamente o local de votação pela opção “Onde Votar”, que informa a zona e a seção eleitoral. O tribunal também orienta manter o aplicativo atualizado e conferir os dados antes do dia da votação.

O e-Título é gratuito e está disponível para celulares Android e iOS. O aplicativo também reúne outros serviços eleitorais, como justificativa de ausência e consulta a informações do cadastro eleitoral.