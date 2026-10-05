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HOME > ELEIÇÕES

"NO MESMO DIA"

Trump usa rapidez da eleição brasileira para atacar sistema dos EUA

Para o republicano, a votação no país norte-americano é corrupta

Ane Catarine
Por
O presidente dos EUA, Donald Trump
O presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Casa Branca/ Molly Riley
Eleições 2026

Após a definição do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta segunda-feira, 5, a rapidez da apuração do primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil.

Em publicação nas redes sociais, o republicnao também usou o resultado para voltar a criticar o sistema eleitoral americano.

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“125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial do Brasil. Os resultados saíram logo após o encerramento da votação, NO MESMO DIA!”, escreveu.

Na sequência, Trump chamou o sistema americano de corrupto.

“Em alguns estados dos Estados Unidos, os resultados, com números muito menores, muitas vezes levam semanas para serem manipulados, quer dizer, calculados. A votação nos Estados Unidos é CORRUPTA!!!”, completou.

Até o momento, Trump não comentou diretamente o desempenho de Lula ou Flávio Bolsonaro na disputa brasileira.

Antes do primeiro turno, no entanto, ele já havia afirmado que a eleição no Brasil era “muito importante” e que iria acompanhar de perto.

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eleições 2026 Flávio Bolsonaro trump

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