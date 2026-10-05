"NO MESMO DIA"
Trump usa rapidez da eleição brasileira para atacar sistema dos EUA
Para o republicano, a votação no país norte-americano é corrupta
Após a definição do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta segunda-feira, 5, a rapidez da apuração do primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil.
Em publicação nas redes sociais, o republicnao também usou o resultado para voltar a criticar o sistema eleitoral americano.
“125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial do Brasil. Os resultados saíram logo após o encerramento da votação, NO MESMO DIA!”, escreveu.
Na sequência, Trump chamou o sistema americano de corrupto.
“Em alguns estados dos Estados Unidos, os resultados, com números muito menores, muitas vezes levam semanas para serem manipulados, quer dizer, calculados. A votação nos Estados Unidos é CORRUPTA!!!”, completou.
Até o momento, Trump não comentou diretamente o desempenho de Lula ou Flávio Bolsonaro na disputa brasileira.
Antes do primeiro turno, no entanto, ele já havia afirmado que a eleição no Brasil era “muito importante” e que iria acompanhar de perto.
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