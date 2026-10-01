Vídeo: Lula revela conversa com Trump sobre eleições: "Não se meta"

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O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que mantém uma “boa relação” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e relatou ter pedido ao norte-americano que não interfira nas eleições brasileiras.

A declaração foi dada na quarta-feira, 30, durante entrevista ao canal Cosmo Política. Segundo Lula, apesar das diferenças entre os dois, Trump tem mantido uma relação respeitosa com ele.

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“Tenho uma boa relação com o Trump. Ele é uma pessoa sui generis, porque muitas vezes não diz nada com nada. Você conversa com ele e parece que não conversou. Mas ele tem me tratado com respeito e eu respeito ele”, disse.

Lula ironiza Trump por eventual interfêrencia

Na entrevista, Lula afirmou que fez um alerta direto ao presidente norte-americano sobre a eleição brasileira. Segundo o petista, uma eventual participação de Trump no processo eleitoral poderia gerar consequências para o próprio mandatário dos Estados Unidos (veja vídeo abaixo).

“Eu disse para o Trump: não se meta nas eleições do Brasil, você vai perder as eleições. É melhor você perder do que se meter, porque se se meter você vai ficar chateado”, afirmou Lula.

Lula critica complexo de vira-latas da América Latina

O presidente também criticou o que considera uma postura de dependência de alguns países latino-americanos em relação a países mais ricos. Lula classificou esse comportamento como um “complexo de vira-latas”.

“Muita gente fica esperando a vida inteira para aparecer alguém rico para ajudar. Não vai aparecer, não vai”, afirmou.

Lula sobe o tom contra Flávio Bolsonaro: "Apoiado pelo crime organizado"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a atacar o senador Flávio Bolsonaro (PL). O petista questionou a trajetória política do adversário e afirmou que ele chegou ao primeiro cargo eletivo com apoio do crime organizado no Rio de Janeiro.

"Vamos pegar esse Flávio, qual é o compromisso com qualquer seriedade que esse cara tem? Nenhuma, ele não tem biografia. Eu queria que alguém me dissesse o que esse cara tem pra oferecer. Nada, não tem conteúdo", acusou Lula, em declaração ao mesmo podcast.

O presidente também fez uma afirmação sobre o início da carreira política do senador e mencionou uma suposta relação com grupos criminosos.

"Ele nunca trabalhou na vida. Ele foi eleito vereador com 21 anos de idade, já apoiado pelo crime organizado no Rio de Janeiro, pelos milicianos, e nunca mais parou."