Vai votar em outra cidade? Bahia terá transporte gratuito nas eleições

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Eleitores da Bahia poderão usar gratuitamente o transporte público intermunicipal e metropolitano para chegar aos locais de votação nas eleições de 2026.

A gratuidade consta no Decreto nº 24.833, publicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 29, e vale para o primeiro turno e, caso haja, também para o segundo.

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Quais meios de transporte serão gratuitos?

A medida contempla os seguintes sistemas de transporte estadual:

Ônibus intermunicipais rodoviários;

Sistema Metrovias (Metrô);

Transporte metropolitano;

Lanchinhas;

Ferry Boat: a gratuidade é válida exclusivamente para pedestres.

Quando a gratuidade estará disponível?

O passe livre estará em vigor nos dois turnos de votação, nos seguintes períodos:

1º turno: das 18h do dia 3 de outubro de 2026 até as 23h59 do dia 4 de outubro de 2026.

das 18h do dia 3 de outubro de 2026 até as 23h59 do dia 4 de outubro de 2026. 2º turno, caso ocorra: das 18h do dia 24 de outubro de 2026 até as 23h59 do dia 25 de outubro de 2026.

Quais documentos apresentar para viajar de graça?

Para ter acesso ao benefício, o eleitor deverá apresentar documentos diferentes nas viagens de ida e volta ao município onde vota.

Na ida: será necessário apresentar o título de eleitor, físico ou digital pelo e-Título, ou outro documento físico ou eletrônico idôneo que comprove o local de votação, acompanhado de um documento oficial de identificação com foto.

será necessário apresentar o título de eleitor, físico ou digital pelo e-Título, ou outro documento físico ou eletrônico idôneo que comprove o local de votação, acompanhado de um documento oficial de identificação com foto. Na volta: será necessário apresentar o título de eleitor ou comprovante do local de votação, documento oficial de identificação, o comprovante de votação e a comprovação do uso da gratuidade na viagem de ida.

Como funcionará o transporte?

Durante os dias e horários em que a gratuidade estiver em vigor, os sistemas de transporte abrangidos pela medida operarão com 100% da frota regularmente disponibilizada em dias úteis.

A medida tem como objetivo atender ao aumento da demanda de passageiros durante as eleições.