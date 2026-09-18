Vai votar no dia 4/10? Fique atento ao horário de fechar a urna

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No dia 4 de outubro, as seções eleitorais de todo o Brasil funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O encerramento da votação ocorrerá às 17h, desde que não haja eleitores na fila.

A unificação do horário foi determinada pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro de 2021 e passou a valer nas eleições seguintes.

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Por que o horário foi unificado?

Antes da mudança, os diferentes fusos horários do país faziam com que algumas regiões encerrassem a votação depois de outras. Nas eleições de 2018 à Presidência da República, por exemplo, era necessário aguardar o fechamento das urnas em estados como o Acre para iniciar a divulgação dos resultados.

A regra tinha como objetivo evitar que resultados parciais influenciassem eleitores que ainda estivessem votando em regiões onde as urnas permaneciam abertas.

Com a unificação, a votação termina às 17h no horário de Brasília em todo o país, permitindo que a Justiça Eleitoral inicie a divulgação dos resultados a partir desse horário.

Quais são os fusos horários do Brasil?

O Brasil possui quatro fusos horários:

Fernando de Noronha : uma hora à frente do horário de Brasília (se aplica ainda a outras ilhas oceânicas, como Atol das Rocas, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz);

: uma hora à frente do horário de Brasília (se aplica ainda a outras ilhas oceânicas, como Atol das Rocas, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz); Horário de Brasília : (adotado na maior parte do país, se aplica às regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além dos estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá e do Distrito Federal);

: (adotado na maior parte do país, se aplica às regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além dos estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá e do Distrito Federal); Horário do Amazonas : uma hora atrás de Brasília (aplica-se aos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e à maior parte do Amazonas);

: uma hora atrás de Brasília (aplica-se aos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e à maior parte do Amazonas); Horário do Acre : duas horas atrás de Brasília (se aplica ao estado do Acre e aos municípios do extremo oeste do Amazonas).

Veja quais são os 4 fusos horários do Brasil - Foto: Reprodução

Como fica a votação em cada fuso?

Nos estados que seguem horários diferentes do de Brasília, o início e o término da votação ocorrem em horários locais distintos para que o período corresponda ao intervalo das 8h às 17h da capital federal.

Em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, por exemplo, a votação começa às 7h e termina às 16h no horário local.

Na maior parte do Amazonas, as seções também funcionam das 7h às 16h. Em localidades que seguem o fuso do Acre, a votação começa às 6h e termina às 15h.

Em Fernando de Noronha (PE), onde o horário é uma hora à frente de Brasília, a votação ocorre das 9h às 18h no horário local.

E quem vota no exterior?

Para os eleitores que votam no exterior, a regra é diferente. Nesse caso, é necessário consultar o horário definido para cada local de votação.