ELEIÇÕES 2026
Vai votar no dia 4/10? Fique atento ao horário de fechar a urna
Regra está em vigor desde 2022 e foi adotada após problemas
No dia 4 de outubro, as seções eleitorais de todo o Brasil funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O encerramento da votação ocorrerá às 17h, desde que não haja eleitores na fila.
A unificação do horário foi determinada pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro de 2021 e passou a valer nas eleições seguintes.
Por que o horário foi unificado?
Antes da mudança, os diferentes fusos horários do país faziam com que algumas regiões encerrassem a votação depois de outras. Nas eleições de 2018 à Presidência da República, por exemplo, era necessário aguardar o fechamento das urnas em estados como o Acre para iniciar a divulgação dos resultados.
A regra tinha como objetivo evitar que resultados parciais influenciassem eleitores que ainda estivessem votando em regiões onde as urnas permaneciam abertas.
Com a unificação, a votação termina às 17h no horário de Brasília em todo o país, permitindo que a Justiça Eleitoral inicie a divulgação dos resultados a partir desse horário.
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Quais são os fusos horários do Brasil?
O Brasil possui quatro fusos horários:
- Fernando de Noronha: uma hora à frente do horário de Brasília (se aplica ainda a outras ilhas oceânicas, como Atol das Rocas, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz);
- Horário de Brasília: (adotado na maior parte do país, se aplica às regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além dos estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá e do Distrito Federal);
- Horário do Amazonas: uma hora atrás de Brasília (aplica-se aos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e à maior parte do Amazonas);
- Horário do Acre: duas horas atrás de Brasília (se aplica ao estado do Acre e aos municípios do extremo oeste do Amazonas).
Como fica a votação em cada fuso?
Nos estados que seguem horários diferentes do de Brasília, o início e o término da votação ocorrem em horários locais distintos para que o período corresponda ao intervalo das 8h às 17h da capital federal.
Em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, por exemplo, a votação começa às 7h e termina às 16h no horário local.
Na maior parte do Amazonas, as seções também funcionam das 7h às 16h. Em localidades que seguem o fuso do Acre, a votação começa às 6h e termina às 15h.
Em Fernando de Noronha (PE), onde o horário é uma hora à frente de Brasília, a votação ocorre das 9h às 18h no horário local.
E quem vota no exterior?
Para os eleitores que votam no exterior, a regra é diferente. Nesse caso, é necessário consultar o horário definido para cada local de votação.
Qual é o horário de funcionamento das seções eleitorais no Brasil?
No dia 4 de outubro, as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, no horário de Brasília. Se não houver eleitores na fila, o encerramento da votação será às 17h.
Por que o horário das eleições foi unificado em todo o Brasil?
A unificação do horário foi implementada para evitar que resultados parciais influenciassem os eleitores ainda na fila em estados com fusos horários diferentes, como ocorreu nas eleições de 2018.
Quais são os fusos horários do Brasil?
O Brasil possui quatro fusos horários: Fernando de Noronha, horário de Brasília, horário do Amazonas e horário do Acre, com diferenças de até duas horas em relação a Brasília.
Como é o horário de votação nos estados com fusos horários diferentes?
Nos estados com fusos distintos, como Rondônia e Mato Grosso, a votação ocorre das 7h às 16h. No Acre, inicia-se às 6h e termina às 15h, enquanto em Fernando de Noronha vai das 9h às 18h.
E a votação para quem está no exterior?
Os eleitores que votam no exterior precisam verificar os horários específicos definidos para cada local de votação, pois seguem regras diferentes.