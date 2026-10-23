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BATE-BOCA EM ESCOLAS

VÍDEO: Bolsonaristas geram confusão em Camaçari e atacam professores

Vereadores da cidade realizaram manifestação com trio elétrico e chamaram professores de vagabundos

Leo Almeida
Por
Vereador Jamessom atacou professores
Vereador Jamessom atacou professores - Foto: Leitor A TARDE
Eleições 2026

Uma manifestação de apoiadores do candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, provocou confusão em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e interrompeu aulas no município. O ato contou com a participação dos vereadores Jamessom (PL) e Maurício Qualidade (União Brasil), que discursaram em cima de um trio elétrico e fizeram ataques a estudantes e professores que manifestavam apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em gravações feitas por pessoas que estavam no local, o vereador Jamessom aparece chamando professores de “vagabundos”. O episódio gerou repercussão no município e motivou manifestações de integrantes da comunidade escolar e do presidente Lula nas redes sociais.

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Uma estudante identificada como Keila também afirmou ter sido alvo de agressões verbais durante a manifestação. Ela registrou um boletim de ocorrência para relatar o caso. A situação chegou às redes sociais do presidente Lula, que manifestou solidariedade à estudante. “Keila, nenhuma estudante pode ser agredida por expressar o que pensa. Minha solidariedade a você, aos colegas e aos professores”, escreveu.

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Como começou a confusão

O diretor de Comunicação do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Camaçari (Sispecs), Max Rangel, relatou ao portal A TARDE, na noite desta sexta-feira, 23, que os ataques ocorreram nas proximidades da sede do sindicato e do Colégio Estadual de Camaçari.

“Eu registrei os ataques do vereador Jamessom e do vereador Maurício Qualidade. Xingando os professores de vermes, milicianos. Isso passando pela porta do sindicato. Aí eu fiz o registro. E depois eles foram para a porta do Colégio Modelo, que é na mesma avenida”, afirmou.

Segundo Rangel, os discursos também direcionaram críticas aos estudantes e insinuaram que o PT estaria promovendo atividades políticas dentro da escola. De acordo com o diretor, os atos se tornam mais agressivos verbalmente quando passam em frente a instituições que os manifestantes associam ao governo municipal, liderado pelo prefeito Luiz Caetano (PT).

“Toda vez que o PL passa na porta da escola, ou de qualquer instituição que eles sabem que é governista, eles aí atacam de forma violenta, ataques verbais violentos. Agora, tem um grupo do movimento jovem, que foi no Colégio Modelo [Colégio Estadual de Camaçari], foram para a agressão mesmo. Aparentemente são de menor, vestidos com a camisa da seleção”, relatou Rangel..

Grêmio estudantil denuncia interrupção das aulas

Em nota, o grêmio estudantil Tempos Modernos, do Colégio Estadual de Camaçari, afirmou que a comunidade escolar teve a rotina interrompida pela terceira vez por integrantes do grupo ligado ao vereador Jamessom.

“Por meio de som em volume excessivo e de ataques direcionados aos nossos professores, alunos e à gestão escolar, os integrantes do grupo comprometeram a continuidade das aulas, desrespeitando a comunidade escolar, o momento de preparação para as provas da unidade e todo o planejamento pedagógico desenvolvido pelos professores”, declarou a entidade.

Vídeos registram ataques

Imagens gravadas por pessoas que acompanhavam a manifestação mostram o vereador Jamessom fazendo ofensas contra professores. Em um dos registros, ele os chama de “vagabundos”.

O episódio ampliou a repercussão da manifestação, que envolveu apoiadores do PL e integrantes da comunidade escolar em meio à disputa política no município.

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camaçari eleições do brasil

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