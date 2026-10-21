Voto no 2º turno pode valer como prova de vida do INSS; saiba como

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O voto no segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 25, também pode ser utilizado como prova de vida para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O procedimento é automático e pode contemplar eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

A comprovação ocorre por meio do compartilhamento de dados entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o INSS. As informações sobre o comparecimento dos eleitores são utilizadas pelo instituto para verificar se aposentados, pensionistas e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) estão vivos.

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Além dos dados eleitorais, o INSS consulta outras bases de informações públicas para realizar a comprovação de vida.

Quem não votar precisa fazer a prova de vida?

A ausência nas urnas não significa que o beneficiário ficará sem a comprovação. Segundo o Ministério da Previdência Social, o instituto continua consultando outros registros disponíveis para verificar a situação.

Em nota, a pasta afirmou que não há problema caso o beneficiário não vote. O órgão também esclareceu que a participação no segundo turno pode ser considerada, mesmo para quem não compareceu à votação do primeiro turno.

Como fazer a prova de vida do INSS?

Se não conseguir confirmar a prova de vida por meio do cruzamento de dados, o INSS notificará o beneficiário sobre a necessidade de regularização.

Nesse caso, o procedimento poderá ser realizado pelo aplicativo ou site do Meu INSS ou na instituição bancária em que a pessoa recebe o benefício.

A consulta à situação da prova de vida também pode ser feita pelo Meu INSS ou pela Central Telefônica 135.

O Ministério da Previdência Social ressalta ainda que a comprovação de vida não está relacionada à liberação de empréstimos consignados, que seguem critérios próprios de aprovação.