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SAÚDE EM PAUTA

"Em breve, todas as regiões da Bahia terão hospital", diz Paulo Barbosa

Subsecretário detalha descentralização da rede pública e desafios no interior baiano

Jair Mendonça Jr
Por
O subsecretário da Sesab, Paulo Barbosa
O subsecretário da Sesab, Paulo Barbosa - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O Grupo A TARDE realizou, nesta segunda, 28, o evento "Saúde Em Pauta" para debater os rumos da saúde pública e suplementar no estado. A iniciativa reuniu gestores e especialistas para discutir os desafios na prestação de serviços à população.

Descentralização dos serviços de saúde no estado

Representando a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o subsecretário Paulo Barbosa, em entrevista ao A TARDE, destacou a estratégia de ampliar o atendimento especializado para o interior do estado. O gestor aponta que a extensão territorial e a concentração de cidades de pequeno porte exigem a divisão dos serviços por regiões.

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"Nós temos 28 regiões de saúde na Bahia. Em breve, nós teremos todas as 28 regiões de saúde contempladas com um hospital regional para atendimento a casos de maior complexidade, coisa que os hospitais municipais não dão conta. E eu acho que isso é um passo importante", afirma Barbosa.

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Mauro Adan, Agnaluce Moreira, Paulo Barbosa e Luísa Lima - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Atendimento oncológico e cardiológico no interior

Segundo Paulo, a expansão do atendimento abrange unidades de assistência de alta complexidade em oncologia (Unacon) em municípios do interior, como Irecê, Ilhéus, Jequié, Juazeiro, Caetité e Vitória da Conquista.

O mesmo modelo é aplicado na cardiologia, com centros especializados em hemodinâmica fora da capital.

Carência de profissionais especializados

Apesar da descentralização de leitos e procedimentos, a rede pública enfrenta obstáculos logísticos e operacionais. O subsecretário disse que a falta de médicos especialistas dedicados ao serviço público no interior permanece como um entrave para a cobertura integral.

"Nós temos ainda a carência de neurocirurgiões, e a gente sofre um pouco com a especulação desses serviços. Então, alguns serviços, a gente ainda tem muita centralização na capital ou em Salvador e Feira de Santana, mas a nossa diretriz estratégica aponta para uma ideia de a gente criar dentro de cada região de saúde a condição de resolver os seus problemas", pontuou Paulo Barbosa.

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