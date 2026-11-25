De olho nas mudanças e com os pés no futuro, o novo empresário redefine a maneira de gerir e as prioridades comerciais. Isso implica na implementação de ações voltadas à automação e escuta ativa do cliente e fluência em inteligência artificial e emocional. No ambiente atual de renovações aceleradas, as competências exigem mentalidade de inovação contínua, agilidade e liderança, equilibrando visão estratégica de longo prazo com capacidade de adaptação em tempo real às transformações do mercado. A sobrevivência dos negócios depende do desapego de modelos tradicionais e dogmas antigos.

Dentro do contexto de reinvenção contínua e resiliência estratégica, a presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, considera que “uma boa ideia precisa estar acompanhada de planejamento, conhecimento do mercado, gestão, organização financeira e disposição para inovar”, citando a Bahia como um estado de “muitas oportunidades e um grande potencial empreendedor”. Engajar no movimento associativista, acredita, é crucial para quem quer transformar ideias em negócios sustentáveis. “As associações propiciam o desenvolvimento do ambiente de negócios, fomentam conhecimento, geram conexões, parcerias e troca de experiências com outros empresários”, afirma, destacando que a ACB tem a missão “de defender, orientar e abrir caminhos para quem empreende”.

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Dono da TI Consulte Tecnologia, Tiago Fernandes entende que para ser empresário, hoje, não basta dominar a tecnologia ou oferecer um bom produto. “É necessário ter sensibilidade para lidar com pessoas, desenvolver equipes e ter capacidade de se reinventar frequentemente. Estamos em um momento em que a tecnologia está avançando de forma assustadora, mas acredito que o maior desafio continua sendo humano”, pontua. Ele conta ter aprendido que nada adianta investir nas melhores ferramentas se quem trabalha na empresa não estiver conectado ao propósito da organização. “Pessoas ainda são a base do negócio”, define.

Tiago Fernandes, dono da TI Consulte Tecnologia - Foto: Arquivo Pessoal

Roberto Midlej, proprietário da Rebobine, loja dedicada a produtos vintage e retrô, afirma que ser empresário no atual cenário exige atualização permanente, já que, a cada instante, surgem novo hábitos de consumo. “Veja quantas modas vivemos de uns dois anos para cá: morango do amor, labubu, bebê reborn, copos Stanley. É preciso buscar equilíbrio e tomar cuidado, porque as modinhas passam rápido e, se você entrar tarde, a bolha estoura e você fica no prejuízo”, observa. O fundamental, acredita, é se informar bem e conhecer as tendências.

Para a analista e coordenadora do Comitê de Sustentabilidade do Sebrae-BA, Márcia Suêde Motta, o diferencial do novo empresário não abrange apenas o perfil do gestor, mas a compreensão do comportamento do consumidor mais exigente. “Eles buscam muito mais que um discurso verde das empresas: exigem transparência, benefício e coerência entre o impacto socioambiental que a marca, o produto ou o serviço oferece. A companhia precisa demonstrar respeito pelas pessoas, valorizar o colaborador, a comunidade, bem como cumprir a agenda ESG e demonstrar isso”.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas considera que o novo empreendedor tem um perfil mais qualificado e digital. “Há uma união entre jovens nativos digitais e profissionais mais experientes em transição de carreira. A maioria tem ensino médio ou superior e busca capacitação constante. Os setores que mais têm absorvido esses empreendedores são varejo e tecnologia, acompanhados por turismo, economia criativa e apoio à atividade no campo e agronegócio”, avalia o vice-presidente da FCDL, Antoine Tawil.

As principais competências que o novo empresário precisa desenvolver para sobreviver, enumera Tawil, são “conhecer gestão financeira, ter fluência digital em diferentes canais, estar atento à experiência do cliente, manter a flexibilidade para reavaliar rotas e valorizar a liderança humanizada para engajar e reter equipes em um cenário de escassez de mão de obra”. Para o estreante, um dos obstáculos é o crédito. “É uma questão, sobretudo, para o capital de giro, já que a reserva inicial costuma acabar rápido e o crédito bancário é caro. Tem também a questão fiscal, que é complexa, e as dificuldades do ponto físico, como altos aluguéis e segurança”.

Antoine Tawil, vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) - Foto: Arquivo Pessoal

A presidente da ACB reforça que o atual empreendedor é mais conectado, tem acesso rápido à informação e usa ferramentas antes restritas às grandes empresas. “Demonstra maior disposição para inovar, explorar novos mercados e incorporar tecnologia aos negócios. Mas algumas características permanecem: criatividade, capacidade de identificar oportunidades e disposição para assumir riscos. O que mudou foi o ambiente, que exige mais planejamento, qualificação e capacidade de adaptação. O desafio é transformar esse potencial em negócios sustentáveis”, avalia Isabela Suarez.

A tecnologia, complementa, deixou de ser diferencial e virou necessidade. “O pequeno comerciante precisa utilizar ferramentas digitais para alcançar clientes e melhorar a gestão. Redes sociais, WhatsApp e meios de pagamento digitais são recursos acessíveis que podem fortalecer os negócios. Mas o comércio de bairro também tem um diferencial importante: a proximidade e a relação de confiança com o consumidor”.

A ACB, por meio da Câmara de Novos Negócios e Inovação, “busca aproximar os empresários dessas ferramentas, estimular conexões e ampliar o acesso à inovação para que os pequenos também participem da transformação digital”. O momento, ressalta Isabela, exige atenção e cautela . “É difícil abrir e manter um negócio em um ambiente de instabilidade jurídica, excesso de burocracia, elevada carga tributária e dificuldades de acesso ao crédito. O Brasil é o país com maiores juros do mundo, o que torna o crédito muito caro e inacessível”.

Empresários modernos

Dois empresários com visão moderna e trajetórias diferentes. Como ponto de convergência, a convicção de que manter uma empresa requer capacidade de absorver as mudanças de mercado com a mesma rapidez com que elas se impõem. É com o espírito de inovação, aprendizado contínuo e domínio de novas habilidades técnicas e comportamentais que Tiago Fernandes, dono da TI Consulte, e o jornalista Roberto Midlej, proprietário da Rebobine, loja de produtos vintage, tocam seus projetos comerciais, em Salvador.

Na TI, empresa optante do Simples Nacional, fundada em 2008, Fernandes atua em desenvolvimento e implementação de soluções de segurança eletrônica e visão computacional aplicado ao negócio. “Nossa história começou com a TI como ferramenta de segurança eletrônica e evoluiu para transformar imagens e informações em inteligência para ajudar na gestão e/ou produtividade. Nossa maior transformação não está apenas na tecnologia, mas também na maneira de como estamos evoluindo a gestão, valorizando pessoas, fortalecendo nossa cultura e construindo de forma sustentável nosso crescimento”.

A IA já deixou de ser promessa distante. “Ela está transformando a maneira como as empresas operam, analisam informações e tomam decisões”, afirma. O maior obstáculo que um jovem empresário enfrenta, para Fernandes, é a cobrança por êxito rápido. “As redes sociais mostram o sucesso, mas raramente mostram erros, dificuldades financeiras, decisões difíceis e os anos de aprendizado que existem por trás de uma empresa, somando com a percepção de que ele tem que construir tudo sozinho”, pontua, ressaltando que “é comum jovens empresários empreendendo para ter liberdade e qualidade de vida e, depois, percebem que viraram ‘escravos’ dos seus negócios”.

Em 15 anos de atuação, Roberto Midlej viu o mercado se transformar: as redações foram ficando cada vez mais “enxutas e os salários e benefícios, menores. Além disso, o jornalismo, especialmente o cultural, no qual eu atuava, para concorrer com as redes sociais, perdeu qualidade e se tornou superficial. Entendi, aos 48 anos, que era hora de mudar. Fui demitido e, com o dinheiro da indenização, resolvi montar a Rebobine, uma loja dedicada a produtos vintage e retrô, pois percebi um interesse crescente por nostalgia”.

Roberto diz que a transição não foi nada fácil. Para se reinventar, precisou ousar. “Busquei um negócio inovador na cidade e que tivesse alguma demanda. Além disso, pesquisei sobre produtos que estão em alta, especialmente os LPs. Mas precisei conhecer um pouco sobre diversos produtos com que trabalho, até para ter ideia dos valores”, relata ele, que trabalha com itens variados, como câmeras analógica, brinquedos antigos, louças, máquinas de escrever. “Passei um bom tempo estudando sobre isso, e as redes sociais foram muito úteis para adquirir conhecimento sobre o mercado e as tendências”, conta.

Boa parte de seu público atual é de jovens entre 15 e 25 anos, portanto que não viveram a era analógica. “Eles conhecem esses produtos nas redes sociais, principalmente por causa de influenciadores e perfis que falam desses itens”, conta. Já nos mais velhos, a loja desperta nostalgia. “Eles vêm para relembrar da infância e da adolescência e se emocionam quando veem itens que já fizeram parte de sua vida, como uma bandeja da Varigou um Playmobil antigo”. O próximo desafio é transformar a loja em ponto de encontro, jogos de tabuleiro e promoção de eventos, e concentrar compras na internet.