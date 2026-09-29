Saúde em Pauta: Agnaluce Moreira destaca longevidade e prevenção

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O Grupo A Tarde realizou, nesta segunda, 28, o evento Saúde Em Pauta para discutir as transformações, os desafios e os avanços na área da saúde pública e suplementar no estado. Especialistas e gestores participaram dos painéis voltados para a qualidade de vida e a eficiência dos serviços.

O conceito de saúde e a busca por longevidade

Agnaluce Moreira - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Em entrevista ao A TARDE, a gestora regional do Grupo Sabin e presidente do LIDE Saúde Bahia, Agnaluce Moreira, apontou que a saúde representa o elemento central para o desenvolvimento das atividades cotidianas.

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A especialista destacou que o aumento da expectativa de vida exige foco na prevenção para garantir independência na maturidade.

"A saúde é o eixo dorsal. Até porque sem saúde a gente não faz, não faz nada. A gente precisa cada vez mais ter longevidade, mas realmente ser independente", destaca Agnaluce Moreira.

A gestora reforçou ainda a necessidade de priorizar ações voltadas para o bem-estar contínuo.

"Que a gente fale de saúde mesmo para que a gente não precise falar de doença cada vez mais", pontua Agnaluce.

Crescimento do setor privado na Bahia

Segundo a gestora, o mercado de saúde suplementar no estado registrou expansão expressiva na última década, com a chegada de novos grupos empresariais, modernização de equipamentos e qualificação de profissionais.

"Até doze anos atrás, a gente não tinha nenhum grande grupo aqui (na Bahia). Hoje, a gente já tem todos os grupos nacionais, eles estão aqui. Então cresceu muito, hoje a gente tem tanto os melhores equipamentos quanto os melhores profissionais de ponta" , concluiu Agnaluce Moreira.