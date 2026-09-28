Saúde em Pauta debate como tecnologia pode ampliar acesso na Bahia

Os desafios para tornar a saúde na Bahia mais integrada, preventiva e eficiente estiveram no centro do Saúde em Pauta, encontro realizado pelo Grupo A TARDE nesta segunda-feira, 28, em Salvador.

O evento reuniu convidados no auditório do Sebrae, no edifício Civil Towers, no Costa Azul, e foi conduzido pelo jornalista baiano Jefferson Beltrão.

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Entre os temas discutidos estiveram os avanços e gargalos enfrentados pela saúde baiana diante dos custos crescentes e da incorporação de novas tecnologias.

Também entraram na pauta experiências consideradas positivas nos setores público e privado, além de iniciativas relacionadas à eficiência, inovação, qualificação profissional e bem-estar no ambiente de trabalho.

Para Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (AHSEB), a construção de uma assistência mais eficiente passa principalmente por duas frentes: prevenção e investimento tecnológico.

“Vou me permitir colocar duas: a prevenção ao sistema de saúde, prevenção com a saúde das pessoas e das famílias, e investir em tecnologia, interoperabilidade e inteligência artificial”, afirmou ao portal A TARDE.

Segundo Adan, as duas estratégias precisam caminhar conjuntamente para que o paciente permaneça no centro das decisões. “Esses dois elos devem andar lado a lado para que a gente possa, lá no final, poder oferecer uma assistência à saúde cada vez melhor, tendo o paciente como centro da atenção. Este é o foco”, completou.

O presidente da AHSEB também destacou o papel do setor de saúde para além da assistência médica. Segundo ele, a área tem impacto direto na vida das famílias e também representa uma força econômica relevante para a Bahia.

Tecnologia pode ampliar acesso à saúde

A dimensão territorial da Bahia foi apontada como um dos obstáculos para a distribuição mais uniforme dos serviços de saúde. Nesse cenário, a tecnologia aparece como uma ferramenta capaz de aproximar profissionais e pacientes e facilitar o acesso à assistência.

Luísa Lima, gerente de Promoção da Saúde do SESI Bahia - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Para Luísa Lima, gerente de Promoção da Saúde do SESI Bahia, a discussão sobre saúde precisa considerar também as mudanças demográficas e o aumento da expectativa de vida.

“A gente está falando de uma população que está envelhecendo, precisa envelhecer com capacidade produtiva. Já que a expectativa de vida aumentou, a gente está permanecendo mais tempo no trabalho, por mais anos”, afirmou.

A especialista defendeu a ampliação de ações voltadas à prevenção e à promoção da saúde para reduzir o adoecimento e preservar a qualidade de vida da população ao longo da vida profissional.

Luísa também citou o potencial das novas tecnologias para enfrentar as diferenças de acesso entre regiões do estado.

“A Bahia é um estado continental, e isso dificulta muito que todas as ações de saúde, que as ações que sejam planejadas, cheguem a todos. Mas, com a tecnologia, eu acho que a gente pode ter uma contribuição bacana no sentido de alcançar mais pessoas em uma velocidade maior e que a gente consiga dar mais qualidade de vida para as pessoas”, disse.

Saúde do trabalhador também entra na discussão

A relação entre saúde, longevidade e trabalho foi outro aspecto abordado durante o encontro. Com o aumento da expectativa de vida, trabalhadores permanecem por mais tempo no mercado, o que amplia a necessidade de políticas capazes de prevenir doenças e promover bem-estar.

A atuação do SESI nesse campo, segundo Luísa, busca justamente trabalhar com a população da indústria a partir de estratégias de prevenção e promoção da saúde.

A proposta é olhar para o trabalhador não apenas a partir do momento em que surge uma doença, mas considerar medidas que possam reduzir riscos e favorecer uma vida mais saudável dentro e fora do ambiente profissional.

Medicina preventiva e cuidado integrado

A necessidade de superar um modelo concentrado apenas no tratamento de doenças também apareceu entre os pontos destacados por participantes do encontro.

Para Camilla Prado, CEO do Heal Institute, um dos principais resultados do debate foi a aproximação de diferentes setores e perspectivas em torno de uma agenda comum para a saúde.

“O evento foi muito enriquecedor por conectar importantes pilares do setor de saúde do nosso estado, reunindo diferentes visões, potencialidades e também os desafios que ainda precisamos enfrentar”, avaliou.

Ela destacou a importância de avançar em uma medicina preventiva, integrada e multidisciplinar, com a tecnologia atuando como instrumento de conexão entre profissionais e de ampliação do acesso à informação.

Na avaliação de Camilla, a combinação entre prevenção, diferentes especialidades e inovação pode contribuir para tornar o cuidado mais individualizado e eficiente.

A discussão teve apoio do Sebrae, Sesi Saúde e Sabin Diagnóstico e Saúde e reuniu diferentes perspectivas sobre os desafios e as oportunidades para o setor.

