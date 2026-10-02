BYD alcança marca de mais de 8 mil empregos diretos em Camaçari

A BYD ampliou novamente o quadro de funcionários do complexo industrial de Camaçari, na Bahia. Nesta quinta-feira, 1, a empresa incorporou mais de 410 novos profissionais à operação e chegou à marca de 8,5 mil colaboradores diretos na unidade.

Com a nova rodada de contratações, a BYD afirma ter se tornado a empresa do setor automotivo que mais gerou novos postos de trabalho no Brasil em 2026.

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Segundo os dados apresentados pela BYD, o número de vagas criadas pela montadora é cerca de quatro vezes superior ao da segunda colocada do setor de carros no período.

Maioria dos novos funcionários é da Bahia

Dos profissionais contratados nesta etapa, mais de 90% são baianos, enquanto metade mora em Camaçari.

A expansão da fábrica também ocorre em meio ao avanço das próximas etapas industriais do complexo. De acordo com a empresa, as novas contratações reforçam a operação e acompanham o crescimento das atividades previstas para a unidade.

Para Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto do Brasil, os números refletem a prioridade dada à contratação de trabalhadores brasileiros.

BYD Camaçari - Foto: Divulgação BYD

"Os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2026, mostram que na Indústria de Transformação do Brasil há poucos projetos privados recentes que tenham adicionado e retido volume tão expressivo de mão de obra direta. O ritmo acelerado com que estamos trazendo milhares de trabalhadores para a fábrica mostra na prática o nosso compromisso com o desenvolvimento do país. A geração contínua de empregos diretos pela BYD afasta completamente as fake news e narrativas inverídicas sobre a suposta falta de aproveitamento da mão de obra brasileira em nossa operação. Estamos construindo o futuro da mobilidade verde com o talento, a capacidade e o empenho dos trabalhadores brasileiros", destaca o executivo.

Novos funcionários reforçam produção

A maior parte das vagas preenchidas nesta etapa é destinada a operadores de produção e logística.

Os profissionais serão direcionados ao terceiro turno da Fábrica de Montagem Final e também à Fábrica de Soldagem. O reforço no quadro ocorre para acompanhar a demanda por veículos da marca no mercado brasileiro.

Segundo a BYD, a contratação também já considera as próximas fases do complexo industrial. A previsão é que as fábricas de soldagem, pintura e estamparia comecem a operar até o final do ano.

AUTOS Na foto, Trabalhadores BYD - Industria - Montagem Foto Divulgação - Foto: Divulgação

A ampliação da estrutura pretende fortalecer a cadeia produtiva na Bahia, com reflexos na geração de renda, qualificação profissional e desenvolvimento da indústria local.

Empresa quer chegar a 10 mil funcionários

A BYD afirma que pretende alcançar 10 mil colaboradores diretos ainda em 2026.

"Estamos caminhando a passos largos e de maneira muito concreta para cumprir o nosso compromisso de atingir a marca de 10 mil colaboradores diretos ainda em 2026. E o futuro promete ainda mais, com a inauguração dos novos prédios de soldagem, pintura e estamparia. Confiamos que o início iminente da produção fabril nacionalizada funcionará como uma nova e poderosa mola propulsora para a geração de ainda mais empregos, renda e oportunidade para milhares de famílias brasileiras", reforça Alexandre Baldy.

O executivo também destacou o avanço da operação na Bahia e a importância de Camaçari para os próximos passos da empresa.

BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação BYD

“A chegada de novos profissionais mostra que a BYD segue avançando de forma consistente na Bahia, combinando expansão industrial, geração de empregos e desenvolvimento regional. É um crescimento que reforça o papel estratégico de Camaçari para a BYD e para o futuro da mobilidade no Brasil”, afirma o executivo.

Como se candidatar às vagas da BYD

A empresa reforça que não cobra qualquer valor dos candidatos durante os processos seletivos e também não envia cartas para quem busca uma oportunidade.

As vagas são divulgadas no site oficial de carreiras da BYD, além de canais de parceiros como o CIAT Camaçari e o SineBahia.

BYD King - Foto: Divulgação BYD

A seleção envolve diferentes etapas, desde a triagem dos candidatos até a formação de um banco de talentos. Mesmo quem não é contratado imediatamente pode permanecer no sistema e ser considerado em futuras oportunidades.

A empresa orienta os interessados a manter os currículos atualizados nos canais oficiais e acompanhar as vagas disponibilizadas.

Complexo de Camaçari é o maior da BYD fora da China

O complexo industrial da BYD em Camaçari ocupa uma área de 4,65 milhões de metros quadrados, equivalente a 645 campos de futebol.

Segundo a empresa, trata-se do maior complexo industrial da companhia fora da China.

A capacidade inicial da unidade é de 150 mil veículos por ano, com previsão de alcançar até 600 mil veículos anuais quando o projeto estiver completamente implantado.

Atualmente, a fábrica produz três modelos: BYD Dolphin Mini, BYD King e BYD Song Pro.

1 de 3 BYD Dolphin Mini | Foto: Divulgação

2 de 3 BYD King | Foto: Divulgação BYD

3 de 3 BYD Song | Foto: Divulgação

O investimento previsto para o complexo chega a R$ 5,5 bilhões, enquanto a expectativa é de criação de 20 mil empregos diretos e indiretos.