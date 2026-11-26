OPORTUNIDADE
Empresa de ônibus de Salvador abre 250 vagas para motorista; veja como se candidatar
Profissionais para área de mecânica também estão sendo recrutados
Responsável por parte das linhas de ônibus de Salvador, a OT Trans abriu 250 vagas para motoristas. A oportunidade é destinada a homens e mulheres que tenham Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D, curso de transporte coletivo de passageiros e experiência na função.
Além das vagas para motoristas, a empresa também está recrutando profissionais para a área de mecânica, de ambos os gêneros. Para essas oportunidades, os requisitos são:
- Experiência em mecânica automotiva, preferencialmente com veículos pesados;
- Ensino fundamental completo e/ou formação técnica em mecânica;
- CNH na categoria D (desejável).
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Como se candidatar?
Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site da OT Trans e preencher o cadastro na seção "Trabalhe Conosco".
Também é necessário anexar o currículo em formato PDF no campo "Escolher arquivo" para concluir o envio da candidatura.