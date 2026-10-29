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ECONOMIA

Gigante das entregas realiza demissões em massa às vésperas da Black Friday

Empresa afirma que busca mais planejamento nas entregas dos produtos

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Amazon realizou uma nova rodada de demissões
Amazon realizou uma nova rodada de demissões - Foto: Ilustrativa | Freepik

O Esquenta Black Friday da Amazon já começou com descontos antecipados e com isso realizou uma nova rodada de demissões nesta quarta-feira, 28, e já soma mais de mil postos de trabalho cortados em outubro.

Desta vez, até 250 vagas foram eliminadas na divisão de dispositivos e serviços, principalmente na área de desenvolvimento de software. No início do mês, a empresa já havia dispensado cerca de mil funcionários de sua divisão principal de varejo.

Empresa afirma que busca mais eficiência

Em resposta à Reuters, um porta-voz da Amazon confirmou os cortes e afirmou que a empresa tomou a decisão de eliminar um pequeno número de cargos. Segundo ele, as mudanças têm como objetivo tornar as operações mais eficientes e alinhar as equipes ao planejamento de desenvolvimento de produtos.

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Uma pessoa familiarizada com o assunto informou que os cortes atingiram principalmente profissionais de desenvolvimento de software. Os funcionários foram comunicados por mensagens de texto e e-mails enviados durante a madrugada.

Em uma das mensagens, a vice-presidente de Recursos Humanos da divisão de dispositivos e serviços, Cherie Robinson, informou que a empresa havia realizado uma revisão completa de sua estrutura.

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Demissões ocorrem após lançamentos de produtos

A nova rodada de cortes acontece após semanas de lançamentos de produtos, incluindo leitores eletrônicos Kindle e tablets. Nesta quarta-feira, a Amazon também anunciou um novo despertador e uma moldura digital equipados com a assistente virtual Alexa.

A empresa deve divulgar os resultados financeiros do terceiro trimestre após o fechamento do mercado nesta quinta-feira, 29.

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