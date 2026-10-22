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HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS

PRAZO FINAL

Programa de Estágio da Braskem inicia reta final de inscrições

Serão 100 vagas destinadas a diversos polos no Brasil

Franciely Gomes
Por
Estágio da Braskem pretende pagar mais de R$ 2 mil
Estágio da Braskem pretende pagar mais de R$ 2 mil - Foto: Divulgação

Os interessados em fazer parte do corpo de funcionários da Braskem devem ficar atentos ao prazo de inscrição do Programa de Estágio 2027. Com 100 vagas espalhadas por polos nacionais, as inscrições seguem até o dia 30 de outubro, na página da iniciativa.

As oportunidades estão espalhadas pelas unidades da companhia nos estados de Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Na Bahia, são nove oportunidades para Camaçari e seis para Salvador.

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Os novos estagiários terão direito a bolsa-auxílio entre R$ 2.200 e R$ 2.800, vale-transporte e vale-refeição para vagas de escritório, ou transporte fretado e refeitório para vagas nas plantas, além de plano de saúde e seguro de vida.

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Quem pode se inscrever?

As inscrições são destinadas a estudantes que tenham previsão de conclusão da graduação entre junho de 2028 e dezembro de 2029, sem restrição de idade. A empresa também não exige experiência profissional anterior.

Dentre os principais cursos buscados para os cargos estão Engenharias (Química, Civil, Elétrica e de Produção), Ciência da Computação, Segurança da Informação, Ciência de Dados, Química, Química Industrial, Biotecnologia, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia, Marketing e Publicidade.

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braskem estágio

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