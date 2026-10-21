Multinacionais abrem vagas para recém-formados com salários de até R$ 17 mil

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Quem busca uma oportunidade para acelerar a carreira pode encontrar salários de cinco dígitos em programas de trainee de grandes empresas. Iniciativas de companhias como Unilever e PepsiCo oferecem remunerações de até R$ 17 mil, enquanto a startup Praso abriu inscrições para um programa com salário mensal de R$ 10 mil.

As oportunidades também chamam a atenção pelos requisitos. Embora muitos programas sejam voltados a estudantes e recém-formados, algumas empresas aceitam profissionais que concluíram a graduação há mais tempo, ampliando o perfil dos candidatos.

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Osprocessos seletivos podem incluir benefícios adicionais, contato direto com lideranças e oportunidades de crescimento profissional. As exigências, porém, variam conforme a empresa e a área de atuação.

Empresas oferecem salários acima de R$ 10 mil

Os programas de trainee passaram a chamar a atenção não apenas pela possibilidade de desenvolvimento profissional, mas também pelas remunerações oferecidas. Entre os exemplos divulgados pelo portal Seja Trainee estão oportunidades com salários de até R$ 17 mil.

Confira alguns dos programas citados:

Unilever: salário de R$ 17 mil, com possibilidade de candidatura para profissionais formados entre 2020 e 2025, conforme as informações divulgadas sobre o programa.

salário de com possibilidade de candidatura para profissionais formados entre 2020 e 2025, conforme as informações divulgadas sobre o programa. PepsiCo: remuneração de R$ 10 mil , além de mais de 40 benefícios, com aceitação de candidatos de diferentes cursos e formados há mais tempo.

remuneração de , além de mais de 40 benefícios, com aceitação de candidatos de diferentes cursos e formados há mais tempo. Ypê: estimativa salarial entre R$ 10 mil e R$ 12 mil.

estimativa salarial entre Santos Brasil: salário informado de R$ 14 mil , com foco em candidatos com três a cinco anos de formação.

salário informado de , com foco em candidatos com três a cinco anos de formação. Construtora Tenda: remuneração de R$ 9.500 , com oportunidades para profissionais que concluíram a graduação há três a cinco anos.

Os valores e os critérios de formação variam de acordo com cada processo seletivo. Por isso, é importante consultar os anúncios oficiais antes de se candidatar.

Foto: Divulgação

Nova tendência amplia o perfil dos candidatos



Tradicionalmente, muitos programas de traineeforam estruturados para selecionar profissionais no início da carreira, com pouca experiência e formação universitária recente.

Esse perfil, no entanto, não é uma regra universal. Algumas seleções passaram a considerar candidatos com mais tempo de formação e experiência profissional, além de oferecer salários mais elevados.

Na prática, profissionais que já atuam como analistas ou acumulam experiência em outras empresas também podem encontrar oportunidades, desde que atendam aos requisitos específicos de cada seleção.



Startup oferece trainee com salário de R$ 10 mil

Além das multinacionais, startups também têm programas com remunerações competitivas. É o caso da Praso, empresa de tecnologia voltada ao abastecimento do setor de alimentação, que abriu inscrições para o Programa de Trainee 2027.

A oportunidade oferece salário mensal de R$ 10 mil e atuação presencial em Recife, em Pernambuco, ou Fortaleza, no Ceará. As inscrições ficam abertas até 3 de novembro de 2026.

Podem participar candidatos de qualquer curso superior, nas modalidades bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, desde que a conclusão da graduação tenha ocorrido ou esteja prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2027.

O programa prevê uma imersão em diferentes áreas da empresa, incluindo planejamento, gestão de pessoas, logística, vendas, marketing e serviços financeiros. Durante a jornada, os participantes terão contato com fundadores, sócios e lideranças da companhia.

Foto: Divulgação

Quais são os benefícios oferecidos?



Além da remuneração, o programa da Praso inclui benefícios como planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-mobilidade, alimentação, refeição e saldo livre em cartão.

A empresa também oferece acesso a serviços de bem-estar, como suporte psicológico e nutricional, além de benefícios relacionados ao Sesc.

Outro diferencial divulgado pela startup é a possibilidade de participação futura no quadro societário por meio de um programa de stock options, conforme os critérios da empresa.

Como se candidatar às vagas de trainee?



Os interessados devem consultar os canais oficiais de recrutamento de cada empresa para conferir os requisitos, os prazos e as etapas de seleção.

No caso da Praso, as inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Programa de Trainee 2027, até 3 de novembro. O processo inclui inscrição, testes on-line, vídeo-entrevista, estudo de caso e painel com lideranças.

Antes de enviar a candidatura, vale conferir a data de formação exigida, a necessidade de experiência profissional, o modelo de trabalho e a disponibilidade para mudança de cidade.