Ana Maria Braga chora e revela indiretamente voto para presidente

Siga o A TARDE no Google

Ana Maria Braga usou suas redes sociais para se posicionar politicamente neste sábado, 24. Às vésperas do segundo turno das Eleições 2026, a apresentadora da TV Globo fez um desabafo sobre escolha consciente de candidatos e declarou seu voto indiretamente.

Na gravação, ela pediu que os brasileiros analisem o histórico dos candidatos, rejeitem discursos de ódio e priorizem os tópicos democracia, direitos das mulheres e desigualdade social.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Na hora de votar, informe-se! Leia as notícias, conheça o histórico e as propostas do seu candidato. Veja o que ele fala sobre saúde, educação, emprego, racismo, violência contra a mulher e direitos humanos”, declarou.

“Sou uma mulher do interior que precisou fugir de casa para estudar e trabalhou muito para construir a própria história. Sou de uma geração que sabe o que é viver sem democracia. Sei o que é não poder falar o que quer, cantar o que quer, ser quem é”, afirmou.

A famosa ainda reforçou que acredita que o Brasil merece ser um país com mais oportunidades para todos. “Por isso, eu quero um Brasil onde toda menina possa estudar, toda mulher seja respeitada e ninguém seja discriminado por ser quem é ou amar quem ama”, disparou.

Ana Maria Braga vota em Lula ou Flávio Bolsonaro?

Apesar da comunicadora não ter mencionado diretamente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL), internautas associaram a fala dela às propostas apresentadas pelo candidato petista.

O próprio candidato deixou um comentário na publicação, reforçando o apoio. “Vamos levar esperança no coração na hora de votar. Nosso Brasil merece respeito, oportunidades e um futuro muito próspero. Viva a democracia e o povo brasileiro!”, escreveu ele.