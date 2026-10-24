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HOME > ENTRETENIMENTO

LULA OU FLÁVIO?

Ana Maria Braga chora e revela indiretamente voto para presidente

Apresentadora se posicionou politicamente às vésperas das eleições

Franciely Gomes
Por
Apresentadora desabafou sobre as eleições 2026
Apresentadora desabafou sobre as eleições 2026 - Foto: Instagram | Band

Ana Maria Braga usou suas redes sociais para se posicionar politicamente neste sábado, 24. Às vésperas do segundo turno das Eleições 2026, a apresentadora da TV Globo fez um desabafo sobre escolha consciente de candidatos e declarou seu voto indiretamente.

Na gravação, ela pediu que os brasileiros analisem o histórico dos candidatos, rejeitem discursos de ódio e priorizem os tópicos democracia, direitos das mulheres e desigualdade social.

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“Na hora de votar, informe-se! Leia as notícias, conheça o histórico e as propostas do seu candidato. Veja o que ele fala sobre saúde, educação, emprego, racismo, violência contra a mulher e direitos humanos”, declarou.

“Sou uma mulher do interior que precisou fugir de casa para estudar e trabalhou muito para construir a própria história. Sou de uma geração que sabe o que é viver sem democracia. Sei o que é não poder falar o que quer, cantar o que quer, ser quem é”, afirmou.

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A famosa ainda reforçou que acredita que o Brasil merece ser um país com mais oportunidades para todos. “Por isso, eu quero um Brasil onde toda menina possa estudar, toda mulher seja respeitada e ninguém seja discriminado por ser quem é ou amar quem ama”, disparou.

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Um post compartilhado por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga vota em Lula ou Flávio Bolsonaro?

Apesar da comunicadora não ter mencionado diretamente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL), internautas associaram a fala dela às propostas apresentadas pelo candidato petista.

O próprio candidato deixou um comentário na publicação, reforçando o apoio. “Vamos levar esperança no coração na hora de votar. Nosso Brasil merece respeito, oportunidades e um futuro muito próspero. Viva a democracia e o povo brasileiro!”, escreveu ele.

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ana maria braga eleições 2026

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