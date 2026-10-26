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PEGOU MAL!

Após pedir dinheiro para fãs, Virginia dança com dólares em boate

Nas redes sociais, influenciadora foi detonada: 'De mal a pior'

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Foto de Virginia Fonseca nas redes sociais
Foto de Virginia Fonseca nas redes sociais - Foto: (Reprodução/Instagram)

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais nesta segunda-feira, 26, após aparecer dançando com notas de dólares nas mãos e presas à roupa durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos.

A repercussão ocorre após a empresária pedir doações aos seguidores para ajudar Jaqueline Bianca, babá de seus filhos que teve o apartamento destruído por um incêndio em Goiânia. Ela afirmou que também ajudaria a funcionária, mas a iniciativa de arrecadação já havia gerado questionamentos na internet.

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A influenciadora viajou para os Estados Unidos no domingo, 25, acompanhada dos amigos Duda Freire e Hebert Gomes.

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No registro divulgado pelo perfil Daily do Garotinho, a criadora de conteúdo foi detonada por internautas. “O que ela está fazendo com a imagem dela?”, disse uma internauta. “De mal a pior”, detonou outra. Uma terceira seguidora comentou: “Meu pai amado! Até gostava de acompanhar, mas quanta futilidade”.

Entre as reações, uma internauta comparou a atual fase da influenciadora ao período em que ela era casada com Zé Felipe. “Ela sabe o tipo de homem que atrai. Com o Zé [Felipe] nunca mais, só o estilo de Vini mesmo”, escreveu.

Veja o vídeo polêmico de Virginia:

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celebridades Virginia Fonseca

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