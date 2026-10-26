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AJUDA INTERNACIONAL

Famosos pedem ajuda a Donald Trump após vitória de Lula no Brasil

Subcelebridades deixaram diversos comentários na publicação do presidente dos Estados Unidos

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Lula venceu sua quarta eleição
Lula venceu sua quarta eleição - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) não estão satisfeitos com o resultado das Eleições 2026. Após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), influenciadores digitais deixaram diversos pedidos de ajuda nas publicações de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Famosos alegaram que os resultados foram adulterados pelo petista e que ele está tentando dar um golpe de estado semelhante ao de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela que foi capturado pelo governo norte-americano há alguns meses.

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Dentre os famosos que comentaram na publicação estão a influenciadora Emily Garcia, a atriz Letícia Almeida, o ator Thomaz Costa e a campeã do BBB 17 Emilly Araújo.

“Eles roubaram as urnas! Socorro!”, “Ajude o Brasil. Lula fez a mesma coisa que Maduro”, “Pelo amor de Deus olha pra nós” e “Salva a gente, por favor”, foram alguns dos pedidos.

Print das mensagens deixadas pelos famosos no post de trump
Print das mensagens deixadas pelos famosos no post de trump - Foto: Reprodução | Instagram

Flávio Bolsonaro foi derrotado com diferença de quase 4 milhões

A disputa presidencial terminou com uma diferença significativa entre Lula e Flávio Bolsonaro. O candidato petista ganhou as eleições com 51,79% dos votos válidos (64.256.232 votos), superando os 48,21% dos votos (59.826.041 votos) do filho de Jair Bolsonaro.

Lula realizou um feito histórico e se tornou o primeiro presidente do Brasil a realizar uma virada de votos entre o 1º turno e o 2º. Na primeira fase da disputa, o candidato recebeu apenas 53.879.538 dos votos válidos, conquistando quase 10 milhões a mais para assumir seu quarto mandato.

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Donald Trump eleições 2026 Lula

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