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SAÚDE

Cantora Carla Visi é internada com infecção

Artista já foi vocalista da banda Cheiro de Amor

Franciely Gomes
Por
Carla Visi fez sucesso nos anos 90
Carla Visi fez sucesso nos anos 90 - Foto: Reprodução | Instagram

Carla Visi está internada na ala de infectologia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, Portugal. A cabrera baiana deu entrada na unidade de saúde neste sábado, 24, com um quadro inicial de infecção bacteriana.

Segundo informações divulgadas pelo CNN, a assessoria da artista confirmou a internação e alegou que ela apresentou um quadro de febre em torno dos 40º. No entanto, ainda não há uma diagnóstico que explique a causa da doença, que vem sendo investigada pelos médicos.

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A artista não tem previsão de alta e atualizará seu estado de saúde através de posts em seu perfil do Instagram, que conta com mais de 70 mil seguidores atualmente.

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Carreira de Carla Visi

Nome conhecido do axé music, Carla Visi ficou nacionalmente conhecida em 1996, quando assumiu os vocais Cheiro de Amor, permanecendo até 2000. No grupo, ela gravou sucessos como “Vai Sacudir, Vai Abalar” e “Pureza da Paixão”.

Em 1997, o disco “Banda Cheiro de Amor Ao Vivo” (1997) explodiu no Brasil e vendeu mais de 1,5 milhão de cópias, consagrando sua carreira que virou solo anos depois.

Além de artista, ela também é ambiental e doutoranda em Ecologia Humana pela Universidade Nova de Lisboa, onde vive atualmente com a família.

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Tags

carla visi música Saúde

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