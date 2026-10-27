Atriz trans coloca silicone após ajuda de Marina Ruy Barbosa

Raphaella Gomez, de 25 anos, colocou próteses de silicone nos seios com a ajuda de Marina Ruy Barbosa. A artista, que é uma mulher transexual, revelou que a ruiva foi quem custeou toda a cirurgia estética.

“Ela me ligou no meio do set [de filmagem] e falou: 'Amiga, consegui a cirurgia para você e quero te ajudar. O dinheiro que estava guardando, use para outra coisa'. Eu fiquei assim: 'Amiga, você está zoando? Mentindo? É brincadeira?'. Achei que era uma pegadinha por ser um sonho muito grande”, disse ela, em entrevista ao g1.

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As duas se conheceram durante as gravações da segunda temporada da série Tremembé, do Prime Video, onde Marina interpretou Suzane Von Richthofen, acusada de matar os próprios pais. Já Raphaella fazia parte da equipe de maquiagem.

“Durante as nossas trocas, eu compartilhei com ela sobre essa minha vontade, esse sonho que eu já estava planejando fazer, e ela só facilitou esse processo. Ela fez essa ponte com a clínica”, explicou Rapha.

“Sinto que essa cirurgia sempre foi minha. Ter realizado esse sonho só me deu mais confiança. Eu me sinto muito gostosa quando me olho no espelho. Eu sinto que esse peito sempre foi meu. Não houve nenhum sentimento de estranheza”, completou.

Celebração pós-cirurgia

Feliz com a conquista da amiga, Marina Ruy Barbosa deixou um comentário na publicação de Raphaella sobre a cirurgia. A artista celebrou o pós-operatório e afirmou que tem muito orgulho da artista.

“Eu te amo muito e tenho muito orgulho e admiração da mulher que você é! E ainda espero as bolinhas de queijo da tia Paulinha [mãe da artista]! Voa meu amor!”, escreveu Marina.