Bárbara Evans fala sobre saúde do filho após picada de escorpião

O acidente aconteceu quando o escorpião grudou na mão da criança - Foto: Reprodução | Instagram

Bárbara Evans voltou às redes sociais neste domingo, 16, para tranquilizar seus seguidores sobre o estado de saúde do filho, Antônio, de apenas 1 ano. O menino foi picado por um escorpião no último sábado, 15, enquanto brincava no tapete da sala, mas já está recuperado.

"Passando para tranquilizá-los, que nosso pequeno está ótimo. Teve uma noite excelente, acordou super bem. Então, tá tudo bem, tá? Graças a Deus", disse Bárbara. A influenciadora também garantiu que Antônio está ativo e sem sequelas: "Brincando, correndo, rindo, comendo, tá excelente", completou.



O acidente aconteceu quando o escorpião grudou na mão da criança, mas, segundo Bárbara, felizmente o veneno não entrou na corrente sanguínea, o que evitou maiores complicações. Mesmo assim, Antônio foi levado ao hospital e ficou sob observação por cerca de seis horas.

Apesar do susto, Bárbara e o marido, Gustavo, decidiram manter os planos de viagem para Ilhabela, deixando os filhos sob os cuidados dos avós. "Nós tínhamos uma viagem hoje, estamos indo para ela, só eu e o Gustavo, mas o Antônio está bem, tá, gente? Por isso que a gente resolveu vir. Para a gente poder se aproveitar um pouco", explicou a influenciadora.