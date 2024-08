Caso Nahim: Família reage à causa da morte e aponta culpados

Família de Nahim falou sobre vazamento de laudo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A família de Nahim, que morreu em junho passado, se manifestou a respeito do vazamento do laudo necrescópico, que indica a possível causa da morte do famoso. O documento apontou que o falecimento ocorreu em decorrência de uma intoxicação de cocaína.

Em comunicado, exposto pela cunhada Lisa Gomes, os familiares do artista lamentaram o vazamento do documento e pediram respeito neste momento.

O texto confirmou que o laudo falou que a morte dele foi causada por intoxicação devido ao uso de substâncias de alto poder viciante.

"Temíamos pelo resultado do exame e por esse dia chegar, porque sabíamos que o Nahim estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício. Não queríamos esconder de vocês; queríamos preservar a imagem dele e a alegria que ele sempre transmitiu aos fãs", ressaltou a família de Nahim.

O texto ainda lembrou que Andreia Andrade, ex de Nahim, chegou a falar do afastamento dos netos e ainda os problemas na família.

"Se ele fazia uso de cocaína no passado, não sabemos. O que podemos afirmar, e o que foi dito em recente entrevista por Andreia Andrade, é que as incansáveis tentativas de aproximação com os netos, infelizmente, levaram o Nahim à depressão e ao afundamento nas drogas", desabafou.