Deolane Bezerra mantém cargo de advogada após decisão da OAB

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Deolane Bezerra retomou seu direito ao exercício profissional de advogada. A 8ª Câmara Recursal da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) anulou os atos processuais que suspendiam o título da influenciadora, que está presa desde maio de 2026.

Com votação unânime entre os integrantes da Câmara, a decisão foi tomada oficialmente no dia 21 de outubro, e divulgada nesta segunda-feira, 26. Foram apresentadas nulidade dos atos praticados a partir de um registro específico do processo.

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A OAB-SP está apurando infrações ético-disciplinares por meio do Tribunal de Ética e Disciplina. No entanto, o processo segue em segredo de estado, sem divulgação de novos detalhes.

A partir do anúncio, a suspensão possui um prazo de validade inicial de 90 dias, com possibilidade de prorrogações sucessivas, chegando até o limite de 360 dias, cabendo recurso de cancelamento na OAB.

Por que Deolane Bezerra está presa?

Deolane Bezerra foi presa no dia 22 de maio de 2026, devido a investigações de envolvimento dela em lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), associação com o tráfico de drogas e participação na facção criminosa.

A influenciadora digital está no Pavilhão Especial da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Sua defesa alega que a medida é “desnecessária, ilegal e desproporcional”, reforçando que pretendem provar sua inocência o quanto antes.

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