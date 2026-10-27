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TÍTULO MANTIDO

Deolane Bezerra mantém cargo de advogada após decisão da OAB

Influenciadora estava com exercício profissional suspenso pela Justiça

Franciely Gomes
Por
Deolane Bezerra está presa desde maio de 2026
Deolane Bezerra está presa desde maio de 2026 - Foto: Reprodução | Instagram

Deolane Bezerra retomou seu direito ao exercício profissional de advogada. A 8ª Câmara Recursal da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) anulou os atos processuais que suspendiam o título da influenciadora, que está presa desde maio de 2026.

Com votação unânime entre os integrantes da Câmara, a decisão foi tomada oficialmente no dia 21 de outubro, e divulgada nesta segunda-feira, 26. Foram apresentadas nulidade dos atos praticados a partir de um registro específico do processo.

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A OAB-SP está apurando infrações ético-disciplinares por meio do Tribunal de Ética e Disciplina. No entanto, o processo segue em segredo de estado, sem divulgação de novos detalhes.

A partir do anúncio, a suspensão possui um prazo de validade inicial de 90 dias, com possibilidade de prorrogações sucessivas, chegando até o limite de 360 dias, cabendo recurso de cancelamento na OAB.

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Por que Deolane Bezerra está presa?

Deolane Bezerra foi presa no dia 22 de maio de 2026, devido a investigações de envolvimento dela em lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), associação com o tráfico de drogas e participação na facção criminosa.

A influenciadora digital está no Pavilhão Especial da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Sua defesa alega que a medida é “desnecessária, ilegal e desproporcional”, reforçando que pretendem provar sua inocência o quanto antes.

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Tags

Deolane Bezerra OAB

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