COMUNICAÇÃO VIRTUAL
Não são a mesma coisa! Cada emoji de coração tem um significado diferente
Corações escondem sentidos culturais, emocionais e até inesperados na comunicação digital
Por Andrêzza Moura
Eles estão em mensagens, posts e comentários diariamente, mas você realmente sabe o que cada emoji quer dizer? De corações a mãos levantadas, os pequenos ícones carregam significados surpreendentes que vão muito além do que a aparência sugere.
Um exemplo curioso envolve a mão com os dedos mindinho e indicador levantados. Sem o polegar, é associada ao “chifrinho” ou ao gesto “rock on” na cultura heavy metal, originado na tradição italiana como proteção contra o mau-olhado. Mas, quando o polegar também é levantado, o emoji muda completamente de sentido: na linguagem de sinais americana, os dedos formam 'ILY', abreviação de 'I love you' - 'eu te amo' -, algo que costuma surpreender muitos usuários.
E os corações? Cada cor tem uma nuance própria. O vermelho ❤️ é o mais popular, aparecendo em cerca de 8 a cada 1.000 tweets, e ganha destaque especialmente em datas como o Dia dos Namorados nos EUA e na Europa. Já o roxo 💜 é famoso entre fãs do BTS e também usado em contextos feministas, enquanto o verde 💚 aparece em mensagens sobre K-pop ou festas. O amarelo 💛 transmite alegria, muitas vezes acompanhado do girassol 🌻, e o azul 💙 é associado ao mundo corporativo, promoções e campanhas de marketing.
Outros tons também têm seus significados: o branco 🤍 é ligado a palavras como anjo, paz ou lembrança de entes queridos, o negro 🖤 aparece em contextos mais sombrios ou estéticos; o laranja 🧡 costuma reforçar combinações com outros corações coloridos, e o marrom 🤎, embora menos usado, aparece em discussões sobre identidade racial ou com alimentos e bebidas como café e chocolate.
Segundo levantamento do jornal espanhol El País, o uso dos emojis é extremamente cultural e contextual. Cada símbolo pode ganhar significados diferentes dependendo da comunidade online, da cor escolhida e até da época do ano. Ou seja, enviar um emoji sem pensar pode gerar interpretações inesperadas e, em alguns casos, até confusões.
No mundo digital, esses pequenos ícones provaram que são muito mais do que 'figurinhas bonitas'. São, na verdade, uma linguagem própria, cheia de nuances, sentimentos e códigos escondidos, capazes de expressar amor, humor, cultura e identidade em um único toque na tela.
