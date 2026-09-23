Saiba por onde anda ex-dançarina do É o Tchan após deixar carreira artística

Silmara Miranda, conhecida por ter feito parte do grupo É o Tchan entre os anos de 2003 e 2007, mudou completamente o estilo de vida após deixar a carreira artística. Hoje, com 45 anos, ela ocupa o cargo de agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante o período que passou na banda, comandando o posto da “Loira do Tchan”, depois de Sheila Mello, ela dividiu os palcos com Scheila Carvalho, Jacaré, Beto Jamaica e Compadre Washington.

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Da dança aos concursos públicos

Silmara Miranda seguiu a carreira dos concursos após a artística - Foto: Reprodução

A decisão de deixar a carreira artística levou Silmara a retomar os estudos e investir em uma nova área profissional. Se formou em Jornalismo, fez especializações em comunicação e chegou a trabalhar no setor antes de iniciar a preparação para concursos públicos.

A busca por uma carreira mais estável, no entanto, não começou depois da saída do grupo. Antes mesmo de integrar o É o Tchan, a ex-dançarina já tinha entre os planos a possibilidade de conquistar um cargo público por meio de concurso.

Foram aproximadamente dois anos de preparação até a aprovação na seleção da Polícia Rodoviária Federal. Silmara realizou a prova em 2019 e tomou posse no ano seguinte. A primeira lotação foi em Santa Catarina, antes da transferência para Brasília.

Rotina longe dos palcos

Atualmente, Silmara trabalha na PRF no Distrito Federal, onde já desempenhou funções relacionadas à comunicação institucional e também participa de atividades de fiscalização nas rodovias.

A dedicação necessária para alcançar a aprovação fez com que ela se afastasse de compromissos ligados ao grupo. Em entrevistas, a ex-dançarina relatou que precisou concentrar o tempo nos estudos e, por isso, não conseguiu participar dos 30 anos do É o Tchan.

Uma década antes, porém, ela esteve presente na comemoração dos 10 anos da banda. “Participei das comemorações de 10 anos, mas infelizmente eu não poderia participar do projeto de 30 anos porque hoje sigo outro caminho profissional”.

Agente da Polícia Rodoviária Federal

Silmara destacou a responsabilidade da função e a atuação para reduzir ocorrências nas rodovias federais., em entrevista ao G1.

“Não só na atuação, referente à prevenção e repressão de crimes nas rodovias federais, como também na segurança viária, trabalhando incessantemente no sentido de reduzir mortes e acidentes”, contou ela.

Fora do expediente, a ex-integrante do É o Tchan também compartilha nas redes sociais conteúdos sobre a rotina profissional e a preparação para concursos públicos. A trajetória, que ganhou destaque nacional nos palcos, passou a ser marcada posteriormente pela carreira na segurança pública.