MATERNIDADE REAL
Thaís Carla rebate ataques sobre maternidade após separação
Dançarina tem recebido comentários ofensivos sobre sua relação com as duas filhas
Desde que anunciou o fim de seu casamento de 11 anos com Israel Reis, Thaís Carla vem recebendo comentários ofensivos de internautas. Em seus posts do Instagram, a dançarina tem sido acusada de abandonar a criação das duas filhas, Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 5.
“Lembrou que tem filhas?”; “Pensei que tinha se separado das filhas também. Nunca mais tinha falado delas”; e “Até que enfim foi ver as meninas”, são alguns dos comentários recebidos por ela.
Os ataques se intensificaram ainda mais nesta semana, após a baiana publicar um vídeo denunciando o racismo sofrido pela caçula nas redes sociais. Na gravação, ela alega que só descobriu o caso através de um post na internet, mas já tomou as medidas necessárias, denunciando o crime em uma delegacia especializada de Salvador, na Bahia.
“Hoje, trabalhando em São Paulo, recebi uma das notícias mais dolorosas que uma mãe pode receber: minhas filhas foram vítimas de racismo e injúria racial. Depois do divórcio, precisei reorganizar minha vida entre trabalho e maternidade. E sei que, por ser mulher, serei julgada por isso de uma forma que dificilmente um homem seria”, escreveu na legenda.
No vídeo, ela também afirma que diminuirá a frequência de exposição das crianças na internet, o que foi suficiente para os haters voltaram a questionar a presença dela na vida das crianças após a separação.
Pronunciamento
Ciente dos ataques em torno de sua maternidade, Thaís Carla afirmou que as mães tendem sempre a sair como vilãs na história. Em entrevista exclusiva concedida ao portal A Tarde, ela reforçou que continua participando ativamente da vida das crianças, enquanto concilia seu trabalho e novo relacionamento.
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“A sociedade sempre encontra uma forma de culpar as mães, especialmente quando são mulheres que trabalham, viajam e têm vida própria. Eu sei a mãe que sou e conheço o amor que tenho pelas minhas filhas. Não permito que pessoas que acompanham pequenos recortes da minha vida definam a minha maternidade”, disse.
A influenciadora ainda reforçou que sua relação com as crianças permanece a mesma e nada mudou, nem mesmo durante seu processo de emagrecimento, que a fez perder mais de 100 kg.
“Minha relação com as minhas filhas continua sendo de muito amor, aprendizado e presença. Hoje consigo viver novas experiências com elas, mas o que sustenta nossa relação não é o tamanho do meu corpo. É o amor, o cuidado e a segurança que construímos todos os dias”, finalizou.