Filho de Preta Gil detalha saúde da mãe e revela próximo passo

Preta Gil segue em luta contra câncer - Foto: Reprodução | Instagram

Filho de Preta Gil, Francisco Gil abriu o jogo sobre a saúde da mãe, com quem esteve em dois dias no Carnaval de Salvador, e detalhou o tratamento dela contra câncer. Ele disse que a cantora está em um momento de recuperação após a cirurgia.

Em entrevista à Quem, durante os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, o músico comentou os próximos planos dela: "Ela está bem. Agora está nesse momento de recuperação após a cirurgia, se preparando para a próxima etapa do tratamento. Mas estaremos juntos, enfrentando tudo lado a lado".

Em conversa à imprensa, durante o Carnaval de Salvador, Preta Gil reforçou a importância que a festa tem na vida dela e como ela é uma dose de cura para a doença.

"Isso aqui faz parte da minha vida. Deus sabe o quanto eu lutei para estar aqui. Eu não ia aguentar ficar vendo esse Carnaval pelos stories ou pela televisão, como foi em 2023, que eu não pude estar aqui, que eu estava fazendo tratamento do primeiro diagnóstico", falou.

Ela completou: "Ano passado eu estive aqui celebrando a vida e esse ano eu também estou aqui, estou no meio do tratamento, mas eu acho que um paciente oncológico, como eu já disse várias vezes, ele tem que viver, ele não pode morrer com vida, não dá para ele morrer vivendo, a gente tem que caminhar lutando pela nossa cura e vivendo".