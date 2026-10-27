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POLÊMICA

Já superou Virginia? Marina Ruy Barbosa e Vini Jr. viram assunto após rumores

Gioconda Ruy Barbosa quebra silêncio sobre possível affair da filha com o jogador do Real Madrid

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Marina Ruy Barbosa e Vini Jr
Marina Ruy Barbosa e Vini Jr - Foto: (Reprodução/Instagram)

A vida amorosa de Vini Jr. voltou a movimentar as redes sociais. Tudo começou quando Marina Ruy Barbosa e o jogador do Real Madrid começaram a se seguir no Instagram. A interação foi suficiente para levantar rumores de um possível affair entre os dois, mas Gioconda Ruy Barbosa, mãe da atriz, resolveu se pronunciar sobre a aproximação entre os dois.

“Gente, que loucura é essa? O Vini Jr. é meu vizinho! Moramos na mesma rua”, escreveu a mãe da atriz.

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Os boatos surgem em meio a especulações sobre uma crise no relacionamento de Marina Ruy Barbosa com o empresário Abdul Fares. De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, o casal estaria enfrentando problemas, mas não há confirmação pública de término.

Já Vini Jr. teve o fim de seu relacionamento com Virginia Fonseca anunciado no início de outubro. Com o jogador recém-solteiro e a situação amorosa da atriz também sob especulação, o fato de os dois se seguirem nas redes sociais virou combustível para os rumores. Até o momento, porém, Gioconda negou um envolvimento entre os dois.

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celebridades marina ruy barbosa vini jr

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