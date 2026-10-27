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ENTRETENIMENTO

Vini Jr. exibe coleção de bolsas que soma quase R$ 100 mil; confira modelos

A publicação apresenta outros acessórios de grife

Evellyn Teixeira
Por
O jogador brasileiro Vinicius Jr.
O jogador brasileiro Vinicius Jr. - Foto: reprodução redes sociais

O jogador brasileiro Vinicius Jr., de 26 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar parte de sua coleção de bolsas de luxo que somam quase R$ 100 mil

Em uma publicação feita na segunda-feira, 26, o atacante do Real Madrid exibiu diferentes modelos de grifes internacionais, incluindo peças avaliadas em milhares de reais.

Entre os destaques está uma bolsa Le City Business, da Balenciaga, feita em couro preto e avaliada em cerca de R$ 17 mil. O jogador também mostrou uma Speedy Bandoulière Monogram, da Louis Vuitton, comercializada por aproximadamente R$ 14,3 mil.

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Bolsas chegam a R$ 68 mil

A coleção inclui ainda uma edição da Chrome Hearts Cross Patch Duffle Bag, cujo preço varia de acordo com a raridade da peça. Vini Jr. também exibiu duas bolsas Speedy P9 Bandoulière, da Louis Vuitton, nas cores turquesa e rosa, com valores em torno de R$ 68 mil cada.

Além das bolsas, a publicação apresenta outros acessórios de grife, incluindo carteiras. O jogador não revelou quando começou a reunir as peças nem deu detalhes sobre a coleção.

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Publicação ocorre após término com Virginia Fonseca

A postagem foi feita semanas após o fim do relacionamento entre Vini Jr. e a influenciadora Virginia Fonseca. No início de outubro, a assessoria da empresária confirmou que os dois não estavam mais juntos.

O casal tornou o namoro público em 2025 e passou por uma crise que levou a uma separação em maio de 2026. Após uma reaproximação, os rumores de um novo término voltaram a circular nas redes sociais em outubro. Segundo a assessoria de Virginia, a decisão ocorreu sem brigas ou conflitos.

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Tags

entretenimento Vinicius Jr

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