"Lugar lindo, vibe mara": Luana Piovani faz topless em Ibiza; vídeo

Luana Piovani resolveu deixar os fãs morrendo de inveja nesta quarta-feira (28) ao aparecer de topless, curtindo um dia de sol no paraíso espanhol que todo mundo sonha em conhecer, Ibiza. A atriz, que completa 48 anos nesta quinta-feira (29), mostrou alguns dos seus mergulhos no mar azul do Mediterrâneo.

"Praia pelada do dia", escreveu a musa loira em uma das imagens.

Além de comemorar o aniversário, Piovani também está celebrando cinco anos desde que pisou em Ibiza pela primeira vez. "Lugar lindo, vibe mara. Tanta coisa boa em um lugar só", comentou a artista, toda empolgada. "E não é pra menos, né? Com esse cenário, quem não ficaria?", completou.

A viagem ao local paradisíaco foi um presente que ela mesma se deu. Na segunda-feira (26), Luana já estava toda animada, gravando um vídeo sorridente para avisar os seguidores e amigos sobre o lugar escolhido para comemorar o aniversário.

"Vocês acharam que eu não ia vir a Ibiza rebolar a minha bunda? Acharam que eu ia completar 48 anos e não ia trazer uma mala cheia só com champanhe? Ah tá, vocês erraram!", brincou.

Neste ano, a ex de Pedro Scooby já deu 'rolê' por vários lugares incríveis, incluindo Croácia, Espanha e Marrocos. Ela ficou solteira recentemente após o fim do namoro de quase quatro anos com Lucas Bittencourt. Além de aproveitar a vida, Luana é mãe de Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 8, todos frutos do casamento com o ex-BBB.

