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ENTRETENIMENTO

Nattan oferece carro e salário de R$ 10 mil para fã namorar mãe dele

Cena aconteceu em um show e está viralizando nas redes sociais

Luiza Nascimento
Por
Rosilene e Nattan
Rosilene e Nattan - Foto: Reprodução/Instagram @rosilennesantos_

Um dos shows de Nattan está viralizando nas redes sociais. Na ocasião, o artista aparece oferecendo um carro BYD novo e um salário de R$ 10 mil para fã que namorar com Rosilene Cesário, de 58 anos, a mãe dele.

"Minha mãe está solteira e eu estou arrumando um namorado para ela. Se tiver algum pretendente aí, eu estou dando um BYD dos novos e mais R$ 10 mil por mês de salário", anunciou.

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Segundo o artista, a mãe estava presente no local e bebendo e, por isso, o candidato deveria se preparar. "A veia é calorosa, ela está tomando uma garrafada aí, meu filho, que ela está agitada".

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Fã sobe ao palco, mas Rosilene rejeita

Um fã, identificado como Derek, chegou a subir no palco e eles começaram a interagir. “Às vezes não é pelo dinheiro, galera. A coroa vale a pena”, disparou o rapaz.

Como Rosilene estava no local, ela entrou na brincadeira e levou de forma esportiva a situação. No entanto, ela rejeitou o pretendente afirmando que ele era muito novo para namorar com ela.

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música Nattan Rosilene Cesário

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