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Neymar critica Bruna Biancardi após ver filha com camisa de time rival

Atleta não gostou da atitude da esposa e reclamou publicamente

Franciely Gomes
Por
Bruna e Neymar tem 3 filhas juntos
Bruna e Neymar tem 3 filhas juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Neymar protagonizou um climão com a esposa, Bruna Biancardi, nas redes sociais. acompanhado de um amigo durante um passeio, o atleta criticou a modelo ao ver um vídeo da filha mais velha deles, Mavie, usando uma camisa do Palmeiras, seu time rival.

“Pô, acabei de ver que a Bruna postou um vídeo da Mavie com a camisa do Palmeiras. Tá de sacanagem? Pô, tá tirando…”, disparou o jogador do Santos. O amigo tentou apaziguar a situação afirmando que o Palmeiras é o time de Bruna. No entanto, Neymar seguiu criticando a esposa. “Problema é dela, filho”.

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Ciente das críticas feitas pelo ex-craque da Seleção Brasileira, Biancardi se manifestou publicamente e afirmou que a filha possui diversos times e gosta de variar as camisas durante as brincadeiras.

“Ela tem [camisas] de vários times e adora se vestir com roupa de futebol por aqui”, disse ela, que está à espera de sua terceira filha, Mariah, e também é mãe de Mel, de apenas 1 ano de idade.

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Filhos de Neymar

Vale lembrar que Neymar é pai de cinco herdeiros. O primogênito é o jovem Davi, de 15 anos de idade, fruto do breve relacionamento dele com a empresária Carol Dantas.

Da relação com Bruna Biancardi são três crianças: Mavie, de 3 anos, Mel, de 1, e Mariah, que ainda está na barriga. Já da relação com Amanda Kimberlly nasceu Helena, de 2 anos de idade.

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bruna biancardi neymar

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