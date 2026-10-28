NÃO GOSTOU
Neymar critica Bruna Biancardi após ver filha com camisa de time rival
Atleta não gostou da atitude da esposa e reclamou publicamente
Neymar protagonizou um climão com a esposa, Bruna Biancardi, nas redes sociais. acompanhado de um amigo durante um passeio, o atleta criticou a modelo ao ver um vídeo da filha mais velha deles, Mavie, usando uma camisa do Palmeiras, seu time rival.
“Pô, acabei de ver que a Bruna postou um vídeo da Mavie com a camisa do Palmeiras. Tá de sacanagem? Pô, tá tirando…”, disparou o jogador do Santos. O amigo tentou apaziguar a situação afirmando que o Palmeiras é o time de Bruna. No entanto, Neymar seguiu criticando a esposa. “Problema é dela, filho”.
@aleatorio_li Fico muito desconfortável com esse vídeo, dá pra ver que ele fica com raiva. Inacreditável! https://t.co/ZKCngkMXEP— Aaliyah🤍 (@lover20000008) October 26, 2026
Ciente das críticas feitas pelo ex-craque da Seleção Brasileira, Biancardi se manifestou publicamente e afirmou que a filha possui diversos times e gosta de variar as camisas durante as brincadeiras.
“Ela tem [camisas] de vários times e adora se vestir com roupa de futebol por aqui”, disse ela, que está à espera de sua terceira filha, Mariah, e também é mãe de Mel, de apenas 1 ano de idade.
Leia Também:
Filhos de Neymar
Vale lembrar que Neymar é pai de cinco herdeiros. O primogênito é o jovem Davi, de 15 anos de idade, fruto do breve relacionamento dele com a empresária Carol Dantas.
Da relação com Bruna Biancardi são três crianças: Mavie, de 3 anos, Mel, de 1, e Mariah, que ainda está na barriga. Já da relação com Amanda Kimberlly nasceu Helena, de 2 anos de idade.