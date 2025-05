Oruam é envolvido em caso de Boca de 09 e líder do CV; entenda

Oruam foi citado na polêmica - Foto: Foto: Instagram | Youtube

Oruam teve seu nome envolvido em uma nova confusão nesta quarta-feira, 23. O nome do rapper foi citado pelo influenciador Boca de 09, que posou nas redes sociais usando um cordão de ouro associado a um traficante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), conhecida por liderar dois pontos no Rio de Janeiro.

Em seu relato, o jovem baiano, de 16 anos, revelou que estava no show do famoso quando recebeu a jóia para colocar no pescoço. “O que aconteceu é que eu estava curtindo o show do Oruam, baile de favela, e você sabe, eu sou conhecido. Chegou um daqui, um de lá, mandou botar o cordão, tirei a foto, não sabia de quem era, não sabia de quem era o dono. Quando fiquei sabendo, apaguei a foto”, disse ele nas redes sociais.

Internautas logo associaram o artista ao caso, já que Oruam é filho de Marcinho VP, condenado a 48 anos de prisão após ser acusado de envolvimento com facção criminosa, sendo apontado como um dos líderes do CV.

Oruam chegou até a publicar um registro durante o baile, que aconteceu na última segunda-feira, 21, alegando que a polícia não tem acesso ao local. “Ao vivo. Bom dia! Nós tá por aqui, Baile do cpx, onde a polícia não entra”, escreveu ele na legenda da publicação.

Em nota, a assessoria jurídica do influencer informou que, na ocasião da foto, "uma pessoa lhe pediu uma foto e ofereceu o uso de um cordão, cujo uso momentâneo foi capturado e viralizou". Ela também disse que ele "jamais teve ou terá vínculo com qualquer grupo criminoso".

"Importante destacar que Vinicius, que não reside no Rio de Janeiro, não sabia a quem pertencia o acessório, tampouco que ele estaria ligado, supostamente, a qualquer facção criminosa. A interpretação de que ele faria, na imagem, um gesto aludindo a facção criminosa é incorreta", declarou a equipe.

O advogado de Boca de 09 também disse que "o sinal feito por Vinícius é um gesto inocente, sempre presente em outros registros já publicados por ele nas suas redes sociais, inclusive ao lado de figuras como Neymar e Messi. Não há qualquer identidade ou semelhança com qualquer gesto de qualquer facção criminosa".

Oruam e o CV

Engana-se quem pensa que essa é a primeira polêmica de Oruam envolvendo o CV. Em fevereiro deste ano, o rapper foi detido por dar abrigo a Yuri Pereira Gonçalves, conhecido como “Pará”, procurado por integrar a organização criminosa.

Yuri foi localizado na casa do artista, localizada no bairro do Joá, na zona leste do Rio de Janeiro, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra Oruam e sua mãe, Márcia Nepomuceno.

Segundo investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Yuri tem ligação com o Comando Vermelho (CV), facção liderada pelo pai de Oruam, Marcinho VP. Ele responde na 1ª Vara Cível Especializada de Combate ao Crime Organizado do Rio de Janeiro pelos crimes de “Promoção, financiamento ou integração de organização criminosa”.

Músicas com apologia ao crime

Outra ligação do rapper com a facção criminosa são algumas citações em suas canções. Em uma de suas composições, o famoso fala sobre a “selva do urso” e a “tropa do urso”, grupo ligado ao Comando Vermelho e liderado por Edgar Alves de Andrade, conhecido popularmente como Doca ou “Urso”.

Na música ‘Rolé na Favela de Nave’, Oruam faz referência direta ao território comandado por Urso, que é um dos chefes do CV na região da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e tem um histórico de crimes violentos.

“Vou usar um lança perfume (no complexo) / Botar a Glock pra dar um rolé (no complexo)/ Pras piranha ver o volume (no complexo) / É que, na selva do urso, sabe que nós é o assunto”, diz o trecho em específico.