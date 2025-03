Preta Gil se pronuncia pela primeira vez após alta hospitalar: "Bem"

Preta apareceu se arrumando para a estreia da nova turnê de Gilberto Gil - Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil falou pela primeira vez sobre sua saúde após receber alta hospitalar. A cantora, que estava internada devido a uma infecção urinária, revelou que a condição pode se tornar recorrente e detalhou os cuidados que precisará tomar.

Em suas redes sociais, Preta apareceu se arrumando para a estreia da nova turnê de seu pai, Gilberto Gil, e explicou o motivo da internação. "Meus amores, sumida daqui eu estava, vocês souberam que tive uma infecção urinária, uma pielonefrite, que é uma infecção no rim, direito no caso, de novo, mais uma vez, mas é uma coisa que eu já entendi que eu vou ter que saber lidar porque vai ser recorrente", contou.

A artista revelou que o uso da sonda foi um fator determinante para a infecção. “Primeiro, eu estou com a sonda, né? Então, a sonda já é um lugar que acumula muita bactéria e foi o que aconteceu comigo. Peguei uma bactéria, fui para o hospital correndo aqui em Salvador, eles foram bem ágeis assim no diagnóstico, comecei a tomar antibiótico rapidamente”, explicou.

Ela também alertou sobre os riscos de novas complicações. "Quando eu estiver com a sonda, eu tenho que tomar esse cuidado porque, enfim, uma bactéria pode translocar para a corrente sanguínea, foi o que aconteceu comigo. Mas independente da sonda, eu tenho, né? (...) Essas questões urinárias, de infecções ali no trato urinário, enfim, é um assunto que ficou delicado para mim, eu vou ter sempre que tomar cuidado e prestar atenção, mas não é algo que dependa de mim, assim, é o corpo que fala por si só. Mas eu estou bem", afirmou.

Preta Gil garantiu estar recuperada e elogiou o atendimento médico que recebeu. "Eu fui muito bem tratada aqui em Salvador e tive alta ontem e estou me arrumando para ir ao show do meu pai. Eu estou bem, estou me sentindo bem. Vou ao show do meu pai hoje, a estreia da turnê Tempo Rei, que eu fiquei em Salvador para isso, né?", finalizou.