ENTRETENIMENTO
AFASTADO DA CIDADE

Veja lugar onde Daniel Cady passou a morar após término com Ivete

Nutricionista de 40 anos buscou residência simples e perto da natureza

Ane Catarine

Por Ane Catarine

17/01/2026 - 8:20 h
Veja lugar onde Daniel Cady passou a morar após término com Ivete
-

O nutricionista Daniel Cady, de 40 anos, passou a morar em um sítio na Bahia após o fim do casamento de 17 anos com a cantora Ivete Sangalo, de 53.

Adquirida durante a pandemia, a propriedade é apresentada por ele como um espaço de reconexão com a natureza e com um estilo de vida mais tranquilo.

No local, Daniel mantém dois cães adotados, galinhas e três cavalos, um para cada filho, Marcelinho, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7. Ele também cultiva verduras, legumes e cacau, além de criar abelhas.

Leia Também:

Ivete passa Natal com Daniel Cady um mês após anunciar divórcio
Ivete Sangalo interage com Daniel Cady após separação
Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady
Daniel Cady aparece sem camisa após divórcio com Ivete Sangalo

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o nutricionista afirmou que o sítio é um lugar de refúgio e que visa transformar o terreno em uma agrofloresta, com produção própria de alimentos.

“Aqui é meu refúgio, um lugar de reconexão, onde fico com meus bichos e encontro paz. Andei muitos anos buscando esse espaço e, durante a pandemia, encontrei. Esse lugar é a realização de um sonho. É um pedaço de terra onde planto o que consumo, um espaço para passar o tempo e manter o equilíbrio”, explicou.

Veja lugar onde Daniel Cady passou a morar após término com Ivete
| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Saúde física e emocional

Daniel Cady disse ainda que a decisão de adotar uma vida mais simples e distante da cidade grande está diretamente ligada ao cuidado com a saúde física e emocional.

“Esse contato com a terra, plantar, colher, estar perto dos bichos e em harmonia com a natureza, acordando e dormindo cedo, acompanhando os ciclos e as estações, tem sido um grande diferencial na minha vida, especialmente no cultivo da saúde e do bem-estar”, concluiu o nutricionista.

