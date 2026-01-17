Veja lugar onde Daniel Cady passou a morar após término com Ivete

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O nutricionista Daniel Cady, de 40 anos, passou a morar em um sítio na Bahia após o fim do casamento de 17 anos com a cantora Ivete Sangalo, de 53.

Adquirida durante a pandemia, a propriedade é apresentada por ele como um espaço de reconexão com a natureza e com um estilo de vida mais tranquilo.

No local, Daniel mantém dois cães adotados, galinhas e três cavalos, um para cada filho, Marcelinho, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7. Ele também cultiva verduras, legumes e cacau, além de criar abelhas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o nutricionista afirmou que o sítio é um lugar de refúgio e que visa transformar o terreno em uma agrofloresta, com produção própria de alimentos.

“Aqui é meu refúgio, um lugar de reconexão, onde fico com meus bichos e encontro paz. Andei muitos anos buscando esse espaço e, durante a pandemia, encontrei. Esse lugar é a realização de um sonho. É um pedaço de terra onde planto o que consumo, um espaço para passar o tempo e manter o equilíbrio”, explicou.

Saúde física e emocional

Daniel Cady disse ainda que a decisão de adotar uma vida mais simples e distante da cidade grande está diretamente ligada ao cuidado com a saúde física e emocional.

“Esse contato com a terra, plantar, colher, estar perto dos bichos e em harmonia com a natureza, acordando e dormindo cedo, acompanhando os ciclos e as estações, tem sido um grande diferencial na minha vida, especialmente no cultivo da saúde e do bem-estar”, concluiu o nutricionista.