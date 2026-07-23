LIBERADOS
Virginia, Deolane e Carlinhos Maia são excluídos de de ação sobre bets
Influenciadores estávamos sendo acusados de incentivar perdas em jogos de azar
As investigações em torno da divulgação ilegal de bets continua rendendo consequências para os influenciadores digitais. Nesta semana, Virginia Fonseca, Deolane Bezerra e Carlinhos Maia foram excluídos de uma ação judicial movida por um apostador.
No documento, o homem atribuiu a culpa de seu vício em jogos aos famosos, alegando que eles incentivaram diretamente o desenvolvimento de transtornos do jogo compulsivo, através da divulgação das casas de apostas nas redes sociais.
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No entanto, o juiz responsável pelo caso, Bruno Gonçalves Mauro Terra, da 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas (SP), reconheceu que as partes não podem ser demandadas nessa ação, pois a veiculação do conteúdo não integrou “a essência da relação jurídica de apostas objeto da demanda”.
O magistrado também indeferiu a petição inicial em relação a esses réus e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto a eles. No entanto, a ação não foi integralmente encerrada e o processo prossegue em relação a uma das empresas de bets indicadas na petição inicial.