Yasmin Brunet e Daniel Vorcaro mantinham relacionamento; confira mensagens

Yasmin Brunet teve seu nome envolvido com Daniel Vorcaro. Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal (PF), a modelo mantinha uma relação íntima com o banqueiro, com direito a favores envolvendo aviões, helicópteros e apartamentos em São Paulo.

De acordo com as mensagens expostas, a relação durou aproximadamente dois anos e começou em dezembro de 2023. Ao longo dos meses, a loira realizou uma série de solicitações e encontros com Vorcaro.

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Em uma das conversas, ela o procura para pedir ajuda com relação a sua conta do Instagram, que estava sendo ameaçada por hackers. “Daniel, tudo bem? Eu sei que você tem uma equipe muito f… de hacker de segurança, né. Tô indo fazer uma viagem nesse segundo e estão tentando me hackear. Há dias, já. Se acontecer algo? Eu não sei com quem falar”, escreveu ela.

BBB e o medo da exposição

A relação de Vorcaro e Yasmin ficou estremecida durante a participação dela no reality show Big Brother Brasil. Em conversas com funcionários, o banqueiro confessou que estava com medo de ser exposto pela modelo no programa da TV Globo.

Um dos trechos mostra um dos profissionais contratados por ele alegando que combinaria um esquema para eliminar a moça do programa, após ela citar um affair com MC Daniel, funkeiro com o mesmo nome de batismo do dono do Banco Master.

“Eu pedi um lance para ver se a gente acelera a votação nela no próximo paredão. Ela precisa sair esse mês enquanto tá fresco. Tenho medo. Depois de dois meses as pessoas perdem o medo das câmeras. Aí vira loteria”, diz o funcionário de Vorcaro.

No entanto, o banqueiro ficou apreensivo com a sugestão. “Acho maior risco agora. Dois meses as pessoas param de falar da vida fora e focam lá dentro. Agora que estão se conhecendo”, disse ele.

Apartamento de luxo em São Paulo

As mensagens também mostram que Daniel Vorcaro disponibilizou um apartamento em São Paulo para a filha da modelo Luiza Brunet. No entanto, ele tomou o imóvel de volta após descobrir o romance dela com MC Daniel, alegando que eles provavelmente se encontravam no local.

“Vai se f… Com aquele trombadinha tatuado, sem classe. Nojo dessa Yasmin. Não respondo nem mensagem nunca mais. Muito baixa. [..] Mas já vai acabar. Expulsa”, disparou ele.

A solicitação foi cumprida apenas meses depois, quando a modelo foi notificada de sua saída e tentou pedir um prazo mais longo para se mudar, mas precisou sair de lá após 60 dias.

“Eu queria demais encontrar você pessoalmente. Já estou tentando há meses. Você sabe disso, né. Entendo que deve estar ocupado. Agora meu assunto é mais urgente. Fui avisada que vou ter que sair do apartamento. Gostaria de ver se existe a possibilidade de alugar ele para mim ou talvez se você teria como me dar um prazo maior para sair, ao invés de 60 dias”, pede ela.

“Claro. Eu consigo negociar lá. Me fala o que precisa”, responde Vorcaro. “Eu amo esse apartamento muito, muito, muito. Queria muito ficar aqui”, implora Yasmin, que tenta contato novamente, mas é ignorada pelo banqueiro.