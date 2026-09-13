Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ELITE

Alison dos Santos vence Mundial de Atletismo e termina invicto em 2026

Corredor brasileiro é o recordista mundial dos 400m com barreiras

Gustavo Nascimento
Por
Alison dos Santos com o troféu de campeão do Mundial de Atletismo Ultimate
Alison dos Santos com o troféu de campeão do Mundial de Atletismo Ultimate - Foto: Jewel Samad | AFP

O brasileiro Alison dos Santos garantiu mais um título no atletismo neste domingo, 13. O corredor foi campeão dos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo Ultimate, disputado na Hungria, cruzando a linha de chegada em 45s98 para terminar invicto na temporada.

Em 2026, Alison dos Santos disputou nove finais e venceu todas, estabelecendo esse ano como o melhor da sua carreira. Além das premiações, há pouco mais de duas semanas, ele bateu o recorde mundial dos 400m com barreiras, ao fechar a distância em 45s80, na Diamond League.

Leia Também:

JUNTINHOS

Vini Jr leva Virginia Fonseca ao GP da Espanha de F1
Vini Jr leva Virginia Fonseca ao GP da Espanha de F1 imagem

ESPORTES

Galvão rompe com canal após discordar de ação milionária contra SBT
Galvão rompe com canal após discordar de ação milionária contra SBT imagem

FUTEBOL

Presidente do Palmeiras fala sobre SAF e critica modelo associativo
Presidente do Palmeiras fala sobre SAF e critica modelo associativo imagem

“Corri rápido, tive ótimos resultados e queria terminar a temporada lá no alto. Agora é hora de celebrar!”, disse Alison após a conquista deste domingo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Prova

O pódio foi dividido com o estadunidense Rai Benjamin, que ficou em 2º lugar com o tempo de 46s40. Já o norueguês Karsten Warholm, foi o 3º colocado, ao finalizar a prova em 46s78.

Além de Alison dos Santos, o brasileiro Matheus Lima também estava na disputa e terminou em 7º lugar.

Torneio de elite

Esta foi a primeira edição do Mundial de Atletismo Ultimate, competição que se propõe a reunir o topo da elite do esporte em uma disputa mais curta.

Ao todo, são 28 categorias, competidas em três dias, com campeões olímpicos, mundiais, vencedores da Diamond League e destaques do ranking global.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alison dos Santos atletismo Recorde mundial

Relacionadas

Mais lidas