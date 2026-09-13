ELITE
Alison dos Santos vence Mundial de Atletismo e termina invicto em 2026
Corredor brasileiro é o recordista mundial dos 400m com barreiras
O brasileiro Alison dos Santos garantiu mais um título no atletismo neste domingo, 13. O corredor foi campeão dos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo Ultimate, disputado na Hungria, cruzando a linha de chegada em 45s98 para terminar invicto na temporada.
Em 2026, Alison dos Santos disputou nove finais e venceu todas, estabelecendo esse ano como o melhor da sua carreira. Além das premiações, há pouco mais de duas semanas, ele bateu o recorde mundial dos 400m com barreiras, ao fechar a distância em 45s80, na Diamond League.
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“Corri rápido, tive ótimos resultados e queria terminar a temporada lá no alto. Agora é hora de celebrar!”, disse Alison após a conquista deste domingo.
Prova
O pódio foi dividido com o estadunidense Rai Benjamin, que ficou em 2º lugar com o tempo de 46s40. Já o norueguês Karsten Warholm, foi o 3º colocado, ao finalizar a prova em 46s78.
Além de Alison dos Santos, o brasileiro Matheus Lima também estava na disputa e terminou em 7º lugar.
Torneio de elite
Esta foi a primeira edição do Mundial de Atletismo Ultimate, competição que se propõe a reunir o topo da elite do esporte em uma disputa mais curta.
Ao todo, são 28 categorias, competidas em três dias, com campeões olímpicos, mundiais, vencedores da Diamond League e destaques do ranking global.