Alison dos Santos vence Mundial de Atletismo e termina invicto em 2026

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O brasileiro Alison dos Santos garantiu mais um título no atletismo neste domingo, 13. O corredor foi campeão dos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo Ultimate, disputado na Hungria, cruzando a linha de chegada em 45s98 para terminar invicto na temporada.



Em 2026, Alison dos Santos disputou nove finais e venceu todas, estabelecendo esse ano como o melhor da sua carreira. Além das premiações, há pouco mais de duas semanas, ele bateu o recorde mundial dos 400m com barreiras, ao fechar a distância em 45s80, na Diamond League.

“Corri rápido, tive ótimos resultados e queria terminar a temporada lá no alto. Agora é hora de celebrar!”, disse Alison após a conquista deste domingo.

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Prova

O pódio foi dividido com o estadunidense Rai Benjamin, que ficou em 2º lugar com o tempo de 46s40. Já o norueguês Karsten Warholm, foi o 3º colocado, ao finalizar a prova em 46s78.

Além de Alison dos Santos, o brasileiro Matheus Lima também estava na disputa e terminou em 7º lugar.

Torneio de elite

Esta foi a primeira edição do Mundial de Atletismo Ultimate, competição que se propõe a reunir o topo da elite do esporte em uma disputa mais curta.

Ao todo, são 28 categorias, competidas em três dias, com campeões olímpicos, mundiais, vencedores da Diamond League e destaques do ranking global.