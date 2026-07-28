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Atleta envolvido em lesão de ex-alvo do Bahia pega gancho pesado

Victor Gabriel deu entrada dura em Gabriel Pec

João Grassi
Por
Gabriel Pec deixa o campo lesionado em Inter 1x2 Cruzeiro
Gabriel Pec deixa o campo lesionado em Inter 1x2 Cruzeiro - Foto: Lucas Bubols | Cruzeiro

O zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, recebeu uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que pode afastá-lo dos gramados por até 180 dias. A decisão está ligada à lesão sofrida por Gabriel Pec no duelo entre Cruzeiro e Inter, disputado no dia 22 de julho, quando o meia-atacante teve uma fratura na perna esquerda após sofrer entrada do defensor colorado.

O julgamento aconteceu nesta terça-feira, 28, com Victor Gabriel participando da sessão por videoconferência na sede da CBF. O jogador foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta e estabelece punição de uma a seis partidas.

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A Procuradoria do STJD, porém, solicitou a aplicação de um agravante previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo. A regra permite que o atleta responsável pela jogada permaneça suspenso até que o jogador lesionado tenha condições de retornar aos treinamentos, com limite máximo de 180 dias.

O relator do caso, Rodrigo Steinmann Bayer, votou pela suspensão de seis partidas, sem aplicar a punição por tempo indeterminado. A maioria dos auditores, formada por Jorge Octavio Lavocat Galvão, Eduardo Xible Salles Ramos e Aline Gonçalves Jatahy, teve entendimento diferente e decidiu pela aplicação do agravante.

Victor Gabriel ficou apenas 13 minutos em campo na partida contra a Raposa antes de ser expulso pelo lance envolvendo Gabriel Pec. O atacante do Cruzeiro sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda, passou por cirurgia e tem previsão de recuperação entre três e quatro meses.

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Victor Gabriel demonstra arrependimento

Depois do ocorrido, o zagueiro colorado se manifestou publicamente e pediu desculpas ao jogador do Cruzeiro. Durante o julgamento, voltou a falar sobre o lance e se emocionou ao relembrar o episódio.

“Sempre procurei ser leal aos companheiros e adversários da melhor maneira. Foi um lance de total infelicidade. Nunca fui um cara violento e jamais entrei em campo para machucar qualquer adversário. Entrei em contato com ele para poder me desculpar”, afirmou.

“Desde aquela noite, tem sido dias difíceis para mim. Saí de casa para momentos de felicidade. São noites em claro que oro por ele. Peço desculpas de todo o meu coração a todo o pessoal do Cruzeiro”, completou.

Entrada de Victor Gabriel em Pec
Entrada de Victor Gabriel em Pec - Foto: Reprodução | Premiere

Mesmo com o pedido de desculpas apresentado pelo defensor, a Procuradoria do STJD manteve a denúncia pela jogada violenta e defendeu a aplicação do agravante previsto no CBJD.

Com a suspensão de Victor Gabriel, Paulo Pezzolano perde uma alternativa para a defesa do Internacional. O treinador conta com Mercado, Maripán, Félix Torres, Juninho e Clayton Sampaio como opções para o setor. O Internacional volta a campo nesta quarta-feira, 29, diante do Flamengo, às 19h30, no Beira-Rio.

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