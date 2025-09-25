Bahia: Ceni explica porque confia em Iago Borduchi no setor ofensivo

Iago Borduchi em campo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins | ECBahia

Na ausência de Erick Pulga e Ademir, o lateral-esquerdo Iago Borduchi virou uma alternativa para o ataque do Bahia com Rogério Ceni. Em entrevista coletiva após a derrota contra o Vasco, nesta quarta-feira, 24, o treinador explicou porque escolheu improvisar em vez de utilizar Kayky ou acionar um jogador da base para exercer a função de um ponta.

Iago saiu do banco de reservas para substituir Sanabria quando a partida ainda estava 2 a 1 para o Cruzmaltino. Na ocasião, Ceni também tinha a opção de utilizar Kayky na esquerda — ou na direita, posicionado Tiago para jogar do lado esquerdo — ou então promover a estreia do jovem atacante Kauê Furquim.

O treinador lamentou a ausência de "jogadores de origem da função" que tenham potência física e a recomposição como característica, afirmando que Kayky e Kauê não conseguiriam exercer o papel da mesma forma que Iago cumpriu.

"Iago e Zé seguem entrando porque temos Pulga e Ademir machucados, Tiago estava machucado. Se nós tivéssemos os jogadores de origem da função, que volta, acompanha. Se eu colocar o Kayky ou o Kauê eles não vão conseguir. Kauê acabou de fazer 16 anos, fez três treinos com a gente. Se tivéssemos o placar favorável, ou no 11 contra 11, acho que seria válido. Eles infelizmente não têm a potência física de Ademir e Pulga, que são jogadores formados", disse o comandante.

No próximo domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, contra o Palmeiras, o atacante Ademir é o único atleta no DM que pode voltar à disposição de acordo com Rogério Ceni. O treinador descartou o retorno de Erick Pulga.