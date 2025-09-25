Menu
POLÊMICA!

Vasco foi prejudicado pela arbitragem contra o Bahia, afirma dirigente

Diretor de futebol do Cruzmaltino e o técnico Fernando Diniz criticaram atuação dos árbitros

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

25/09/2025 - 19:02 h
Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco
Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco

O diretor de futebol Admar Lopes e o técnico Fernando Diniz, do Vasco, criticaram bastante a atuação do árbitro João Vitor Gobi na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, nesta quarta-feira, 24. Ao contrário de Rogério Ceni, que apontou favorecimento ao Cruzmaltino, a dupla afirmou que o time carioca foi prejudicado pelas expulsões não aplicadas em dois jogadores do Tricolor durante o jogo.

Em entrevista coletiva após a partida, o português Admar Lopes mencionou três "situações claras de expulsão", fazendo menção aos lances de Rezende, Jean Lucas e Sanabria, e repreendeu as decisões da arbitragem, principalmente na jogada do argentino em cima do lateral Puma Rodríguez.

"Aquilo que aconteceu hoje foi escandaloso, porque pôs a integridade física dos nossos jogadores em causa. Houve três situações claras de expulsão e não tem a intenção dos jogadores do Bahia, não há nada contra eles. Simplesmente quando todo mundo defende o espetáculo do futebol brasileiro e ao mesmo tempo tem árbitros que não defendem o espetáculo", disse o dirigente.

"Hoje, mesmo ganhando, temos três casos escandalosos de expulsões por entradas nos jogadores do Vasco. Uma delas o VAR até chamou o árbitro para olhar e, não sei o que ele viu na imagem que seja mais grave no caso do Puma, não ter sido expulso. Se querem realmente defender o espetáculo, não podem ter árbitros como este a apitar", concluiu.

A primeira coisa que o treinador Fernando Diniz fez na sua entrevista coletiva após o duelo também foi criticar a arbitragem. O comandante lamentou a mudança de critério que chamou a atenção durante a partida.

Fernando Diniz, técnico do Vasco
Fernando Diniz, técnico do Vasco | Foto: Reprodução | VascoTV

"Acredito que mesmo tendo a expulsão (de Jean Lucas), o outro lance também foi para expulsão. Claramente. O critério de se apitar foi modificando, porque começa de um jeito que parece que vai deixar o jogo correr mais, aí depois da expulsão começa a picotar", comentou Diniz.

Os áudios do VAR da expulsão de Jean Lucas e do lance polêmico do argentino Sanabria foram divulgados pela CBF nesta quinta-feira, 25.

x