Vasco foi prejudicado pela arbitragem contra o Bahia, afirma dirigente
Diretor de futebol do Cruzmaltino e o técnico Fernando Diniz criticaram atuação dos árbitros
Por Lucas Vilas Boas
O diretor de futebol Admar Lopes e o técnico Fernando Diniz, do Vasco, criticaram bastante a atuação do árbitro João Vitor Gobi na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, nesta quarta-feira, 24. Ao contrário de Rogério Ceni, que apontou favorecimento ao Cruzmaltino, a dupla afirmou que o time carioca foi prejudicado pelas expulsões não aplicadas em dois jogadores do Tricolor durante o jogo.
Em entrevista coletiva após a partida, o português Admar Lopes mencionou três "situações claras de expulsão", fazendo menção aos lances de Rezende, Jean Lucas e Sanabria, e repreendeu as decisões da arbitragem, principalmente na jogada do argentino em cima do lateral Puma Rodríguez.
"Aquilo que aconteceu hoje foi escandaloso, porque pôs a integridade física dos nossos jogadores em causa. Houve três situações claras de expulsão e não tem a intenção dos jogadores do Bahia, não há nada contra eles. Simplesmente quando todo mundo defende o espetáculo do futebol brasileiro e ao mesmo tempo tem árbitros que não defendem o espetáculo", disse o dirigente.
"Hoje, mesmo ganhando, temos três casos escandalosos de expulsões por entradas nos jogadores do Vasco. Uma delas o VAR até chamou o árbitro para olhar e, não sei o que ele viu na imagem que seja mais grave no caso do Puma, não ter sido expulso. Se querem realmente defender o espetáculo, não podem ter árbitros como este a apitar", concluiu.
A primeira coisa que o treinador Fernando Diniz fez na sua entrevista coletiva após o duelo também foi criticar a arbitragem. O comandante lamentou a mudança de critério que chamou a atenção durante a partida.
"Acredito que mesmo tendo a expulsão (de Jean Lucas), o outro lance também foi para expulsão. Claramente. O critério de se apitar foi modificando, porque começa de um jeito que parece que vai deixar o jogo correr mais, aí depois da expulsão começa a picotar", comentou Diniz.
Os áudios do VAR da expulsão de Jean Lucas e do lance polêmico do argentino Sanabria foram divulgados pela CBF nesta quinta-feira, 25.
